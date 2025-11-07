Jorge Rey anuncia la llegada de lluvias a Canarias: el mal tiempo arruinará el fin de semana a muchas personas

Jorge Rey ha anunciado un cambio en el tiempo en Canarias y gran parte del país de cara al fin de semana. El meteorólogo anuncia un 'viraje brusco' hacia un escenario más otoñal. La península sufrirá los efectos con más intensidad, pero tanto las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife también recibirán agua por la culpa de este frente.

Previsión del tiempo en Canarias a las 10.00 del viernes, según la Aemet. / LP/DLP

El experto adelanta la llegada de una borrasca que dejará viento fuerte, tormentas y lluvia de cara al fin de semana. Y en este nuevo episodio, gran parte del archipiélago canario vuelven a aparecer en su mapa.

Nueva llegada de mal tiempo a toda España

Rey lleva varios días detectando cambios en las presiones que apuntan a la entrada de un nuevo sistema bajando de latitudes más altas. El meteorólogo anticipa que España va a entrar otra vez en dinámica 100% otoñal con "lluvias, viento generalizado, tormentas y una borrasca que profundiza sobre el país".

Según el pronóstico del joven burgalés, lo que viene encima no será un episodio discreto. El divulgador ya ha avanzado que desde ayer jueves "vemos la borrasca como profundiza sobre España, causando precipitaciones estas próximas horas ya en algunos puntos del oeste y que irán cruzando toda la península ibérica".

El viento también será el protagonista, principalmente en ciudades del oeste peninsular, pero conforme pasen las horas, zonas del centro y del este se verán golpeadas por las fuertes rachas que pueden dejar árboles caídos y problemas en la circulación. "Las isobaras están muy juntas. Lo que muestra el mapa son claridad visual de que el viento va a soplar con fuerza en casi toda España", explica Jorge Rey.

Las previsiones de acumulaciones más serias vuelven a situarse sobre el centro peninsular en las siguientes comunidades:

Castilla y León

Madrid

Castilla-La Mancha

Extremadura

Andalucía

Desde ayer, el núcleo más activo se desplaza al este, especialmente Cataluña y zonas de Aragón, pero desde hoy viernes, habrá coletazos en el norte. Mañana sábado crecerán las precipitaciones en Navarra y Valle del Ebro, y el domingo se espera que llegue por fin un respiro, con sol en muchas zonas.

Lluvias e inestabilidad en Canarias

En las islas, la secuencia será más suave, pero con señales claras de cambio. Jorge Rey subraya que "en Canarias esperaremos precipitaciones a partir del jueves, con acumulaciones poco importantes y que destacarán de nuevo de cara al fin de semana".

La causa es el aire frío en altura que se descuelga en estos días y que, como él mismo anticipa, "viene a inestabilizar la atmósfera", aunque el termómetro siga sin desplomarse, algo habitual por estas fechas en el archipiélago.

Entre viernes y domingo, se esperan lluvias débiles o moderadas, con rachas molestas de viento en medianías y zonas altas, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, y un ambiente marcado por más nubosidad y sensación de tiempo cambiante pese a unas temperaturas que seguirán suaves para noviembre.