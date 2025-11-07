El SCS diseña un protocolo pionero para largos supervivientes de cáncer

Sobrevivir no siempre significa haber terminado la batalla. En muchas ocasiones, es justo cuando comienza otra: la de reconstruirse, física y emocionalmente, tras el tratamiento. El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha anunciado que trabaja en un protocolo específico para quienes han vencido al cáncer, pero arrastran las secuelas de una experiencia límite.

La iniciativa fue presentada este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria durante la inauguración de las ‘XXII Jornadas sobre Cáncer de Mama’, un foro que este año ha puesto el foco en la relación médico-paciente y en la toma de decisiones compartidas. La directora general de Programas Asistenciales del SCS, Antonia María Pérez, subrayó que “la mayoría de los cánceres de mama se curan, pero las mujeres deben hacerlo en las mejores condiciones posibles”.

Una supervivencia del 90 % y nuevos desafíos

La tasa de supervivencia del cáncer de mama alcanza hoy el 90 % a los cinco años del diagnóstico. Son datos esperanzadores que reflejan el éxito del diagnóstico precoz y de los avances terapéuticos, pero también plantean nuevos retos para el sistema sanitario: atender las secuelas físicas, emocionales, laborales y sociales de estas pacientes.

Durante su intervención, Pérez insistió en que “es fundamental garantizar calidad de vida tras la enfermedad” y que “la atención integral debe formar parte del proceso oncológico desde el inicio hasta la recuperación total”.

Un plan individual para cada mujer

El nuevo Protocolo de Actuación para Largos Supervivientes de Cáncer, que ya está en desarrollo, establecerá planes individualizados de seguimiento consensuados entre Atención Primaria y Hospitalaria. Incluirá no solo aspectos clínicos, sino también medidas para reincorporación laboral, apoyo psicológico, salud emocional, ejercicio físico, sexualidad, nutrición y manejo del estrés.

La directora general remarcó la importancia de formar a los profesionales sanitarios para esta nueva etapa del cuidado: “La toma de decisiones compartidas mejora la satisfacción y la adherencia a los tratamientos, además de fortalecer la confianza mutua”.

Mamografías para salvar vidas

El Programa de Diagnóstico Precoz del Cáncer de Mama del SCS, activo desde 1999, está dirigido actualmente a 357.900 mujeres de entre 50 y 69 años. Con una cobertura total y un 75 % de participación, realiza unas 110.000 mamografías anuales en Canarias. Solo en 2024 se detectaron 596 nuevos casos a través de este sistema.

La especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Teresa Barata destacó durante las jornadas que el cribado poblacional sigue siendo “una de las herramientas más efectivas para reducir la mortalidad”, especialmente cuando se combina con hábitos de vida saludables.

Salud, alimentación y vínculo social

Asimismo, el Código Europeo contra el Cáncer subraya la importancia de mantener hábitos de vida saludables como complemento a los programas de cribado. Entre sus recomendaciones figuran evitar el tabaco, consumir alcohol con moderación, seguir una dieta rica en frutas y verduras, reducir el consumo de grasas, realizar actividad física diaria y mantener un peso adecuado.

Las jornadas, organizadas por la Asociación Canaria del Cáncer de Mama y Ginecológico (ACCMyG) y el Instituto Canario de Investigación del Cáncer (ICIC), contaron con el respaldo de la Universidad Fernando Pessoa Canarias y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).

Entre las ponencias destacaron las reflexiones del doctor Koldo Martínez sobre dignidad y justicia en la atención oncológica, así como el análisis del oncólogo Pedro Lara Jiménez sobre el papel de las asociaciones de pacientes en la mejora del sistema.