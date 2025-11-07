El viento reduce la producción de plátano en las Islas y dispara los precios

2025 no está siendo un buen año para los plataneros de Canarias. Las fuertes rachas de viento caliente a final de 2024 afectaron a los cultivos del Archipiélago provocando una caída del 12% en la producción. Lo que –como consecuencia directa– ha afectado al bolsillo de los consumidores. Ley de oferta y demanda: menos producto, alza de precios. Una subida que, según los expertos, se mantendrá toda la campaña.

Según los datos del sector, el pico de precios se notó especialmente durante los meses de verano. El incremento en los lineales durante esa temporada llegó a ser del 220%. Y es que en el primer semestre del año la producción sufrió una caída de unos 20 millones de kilos, según los datos de la Asociación de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan). Y el panorama puede ser peor, los productores esperan que esa cifra se eleve hasta los 40 millones una vez acabe el año.

¿La causa principal? El viento cálido que registraron las Islas a final de 2024. Esta incidencia climática, según Agroseguro, causó daños de casi 10 millones de euros en explotaciones agrícolas, principalmente en cultivo de plátanos. Con estas pérdidas, el encarecimiento en los puntos de venta era prácticamente inevitable, especialmente en los primeros meses del año, cuando la oferta ya estaba limitada tras los daños provocados por el viento.

"Precio en verde"

El denominado «precio en verde», que refleja el valor de venta del plátano de las organizaciones de productores en la Península, se ha mantenido en una media de alrededor de 1,5 euros por kilo, mientras que el precio de venta al público ha rondado los 3 euros por kilo, según datos de Asprocan. Esta diferencia evidencia cómo la reducción de la oferta en Canarias se traduce directamente en un encarecimiento para los consumidores finales. «Hablamos de una diferencia de alrededor del 120%», afirma el gerente de Asprocan, Sergio Cáceres.

La diferencia en los meses de verano llegó a ser incluso mayor. «Se salió mucho de la media, con una diferencia de hasta el 220%», apuntan desde la Asociación.

La temporada de verano nunca es especialmente buena para el sector. No solo coinciden en el mercado otras frutas de temporada que reducen la demanda de plátano, sino que, además, la ausencia de escolares durante las vacaciones disminuye el consumo habitual en hogares y comedores, un segmento importante para el producto. Esto hace que, pese a los picos de precio, los plataneros enfrenten una presión adicional sobre las ventas durante los meses de verano.

La tendencia alcista se ha mantenido después del periodo estival, en octubre el precio al consumidor se ha situado en unos 2,55 euros por kilo, según sus datos, siendo el diferencia entre el precio de las organizaciones de productores y el de venta al público de entre el 68% y el 70%.

Datos de comercio

Los datos de comercio tampoco son positivos. Las exportaciones de plátano han caído un 27,5% respecto a 2024. Comparando el periodo comprendido entre enero y agosto –últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (Istac)–, las exportaciones han descendido en 33.017 toneladas respecto al mismo periodo de 2024. Mientras las importaciones han subido en un 7,6%, respecto al 2024, con 257.170 toneladas.

El precio del plátano ha seguido una trayectoria al alza a lo largo de todo 2025. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la semana 48 el kilo en origen se situaba en torno a 1 euro, frente a los 0,38 euros registrados en el mismo periodo del año pasado, lo que refleja un incremento notable impulsado por la menor disponibilidad del producto.

Más allá de los precios altos y la caída de la producción, el plátano de Canarias ha vuelto a situarse en el centro del debate durante las últimas semanas tras la firma de un protocolo de cooperación entre España y Ecuador. Algunos grupos políticos advirtieron sobre posibles efectos negativos para el plátano nacional frente al banano ecuatoriano, aunque el propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, descartó cualquier impacto en una comparecencia en el Senado el pasado 21 de octubre.

El sector seguirá vigilando de cerca cualquier consecuencia que pueda derivarse del acuerdo con Ecuador. Durante décadas, los productores canarios han denunciado la competencia desleal procedente de países que no cumplen con los mismos estándares medioambientales y sociales que la agricultura europea, y advierten que cualquier alteración en el mercado podría afectar de manera significativa al plátano local.