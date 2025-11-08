La historia de una Manzana

Una persona amante de la música en Tenerife que supere los 40 tiene en su corazón un logo en forma de Manzana. Aquello que primero fue tienda, luego muchas tiendas y también sello discográfico, cumple 50 años. Porque el 2 septiembre de 1975, con esa dictadura que se agotaba, Alberto Segura cumplió con su idea loca de montar una tienda de discos. Estaba en la calle Doctor Zamenhof de La Laguna, «donde ahora hay una arepera», recuerda Segura.

Como sabemos contar, la historia de Manzana cumple 50 años ahora mismito, y vaya que si se celebra. Primero con la edición de un libro, Y en eso llegó Manzana, que se presenta el miércoles 12 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife a las 18:30 horas. Además hay discos como el nuevo trabajo de Javier Segura, hermano de Alberto. Además, se lanzan cuatro recopilatorios con material del sello: una antología de Los Sabandeños, una colección de orquestas canarias, una trilogía del timple y un compilado con los grupos Moral Femenina, Marca Acme y África Gráfica.

Ufffff. Menudo empuje de actividad. Alberto, que tiene edad de estar jubilado y contar batallitas de música en el parque de turno, anda espabiladísimo. En sus tiendas de El Cinematógrafo y Blous and Music sigue trabajando con discos, memorabilia, películas y demás artefactos culturales.

La historia de Manzana la tienen en el libro y en la prodigiosa memoria de Alberto. Hablas con él y te quedas con cosas como el decisivo apoyo de su padre, esencial para estrenar la tienda y para las sucesivas aperturas que culminaron con la alocada aventura de la Manzana Store de la calle del Castillo. Resulta curioso porque no es común. Alberto nunca acabó su carrera de aparejadores por montar la tienda. Una aventura de hijo díscolo deparó en un trozo de la historia de la música en España. Una historia en la que, curiosamente, el primer socio fue Néstor Torrens, impulsor del entramado Keroxen y reconocido artista visual; pues estudiando en casa de Néstor, que Torrens cursaba matemáticas, Javier confiesa que nació la idea de montar la tienda. Porque no fueron solo tiendas, fue el mítico estudio de grabación en el lagunero Barrio Nuevo, fue la disquera Manzana y sus sellos aledaños. Fueron muchísimos discos, muchísimos amigos por culpa de la música, muchísimos debates sobre si Manzana esto o aquello (aún se sigue hablando sobre su apoyo a los grupos alternativos canarios), muchísimas veces de aquella emoción de reunir un par de billetes de mil y gastarlos en una tarde cualquiera revolviendo vinilos en Manzana.