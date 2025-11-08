«IU no va a contribuir a la división frente a la ofensiva reaccionaria»

El líder de IU visita Canarias para asistir a la asamblea de Izquierda Unida Canaria, en la que se debate la necesidad de formar un frente unitario de las fuerzas de izquierda ante el avance de la extrema derecha.

Usted defiende la unidad de la izquierda ante las próximas convocatorias electorales ¿Es necesaria también en Canarias?

Absolutamente sí, estamos viviendo un momento en el que es necesaria la unidad y confluencia de organizaciones políticas diversas. Las dos condiciones que se deben dar son contar con unos mínimos para acordar un programa y la voluntad de ir en un espacio unitario que sea una herramienta útil para aquella parte de la sociedad a la que servimos, que son los trabajadores y los sectores más vulnerables. Izquierda Unida apuesta por ese frente unitario que tenga en cuenta las realidades de cada territorio y evidentemente el caso insular es singular. En este caso IU debe ser una herramienta que transforme Canarias y un aldabonazo a las políticas de blindaje de los servicios públicos y, sobre todo, que tenga en cuenta la insularidad como una característica que debe ser elemento corrector en todos los ámbitos de la relación entre el Estado y Canarias.

Las fuerzas de izquierda se dieron un buen batacazo en las elecciones de 2023 y Sumar ha surgido en Canarias con exdirigentes de Podemos ¿Cree posible una voluntad de unidad aquí?

Este proceso debe afrontarse con la mentalidad de una nueva realidad que supere el ciclo anterior ¿Y cómo se hace eso? Pues lo importante no es el nominalismo o el fulanismo de las fuerzas políticas, sino iniciar un proceso que interpele a la sociedad y a la gente que no está en ninguna organización y quiere contribuir a este proyecto con voluntad unitaria de crear un frente amplio. Si se hace con un método y unas elecciones primarias, como procedimiento democrático de elección de referentes, podemos solventar y crear una expectativa que genere ilusión y una reconexión con sectores ciudadanos que nos están esperando.

Se inicia un nuevo ciclo electoral en varias comunidades autónomas ¿será la piedra de toque para comprobar si es posible la unidad que defiende?

Efectivamente hay un ciclo electoral que se inicia con Extremadura, en diciembre, y que va a seguir con Castilla y León y Andalucía. Es el inicio de una etapa donde IU tiene una línea de coherencia que se está reflejando en las propuestas políticas que están surgiendo y en ir en una candidatura con voluntad unitaria. Estamos satisfechos del acuerdo que hay en Extremadura, de cómo se está procediendo en Andalucía y también de construir un espacio unitario en Castilla y León. De los resultados electorales en estas comunidades va a leerse la posibilidad de mantener el Gobierno en España o, por el contrario, tener más dificultades para ello.

¿Le preocupa la posición que está adoptando Podemos en esta nueva etapa?

Yo hablo por Izquierda Unida. Cada organización debe hablar por sí misma. Lo que le puedo decir es que nos sentimos muy cómodos en los espacios unitarios, sean en Extremadura, en Andalucía o en la Comunidad Valenciana y en esa línea de coherencia se nos reconoce por anteponer la búsqueda de un bien común, que es el de ser un instrumento útil para las clases populares de nuestro país por encima de cualquier otra consideración y en esa interpretación del momento histórico que vivimos es donde nos situamos.

¿Hay que aprender del pasado para no volver a caer en los errores de fórmulas como las de Podemos o Sumar?

Estamos en una nueva etapa que debe construirse sobre las experiencias pasadas en un espacio que sea sólido y para eso debe ser un proceso político que no esté vinculado a la mayor o menor incidencia o capacidad de las personas, sino un proyecto que trascienda a sus dirigentes y se sostenga sobre una convicción noble que es la de defender profundamente la justicia social, vinculada a una verdadera democratización de las instituciones y saber interpretar que vivimos en un momento en el que la alternativa es reaccionaria y autoritaria.

¿Le disgusta que Podemos, teórico aliado del Gobierno, le confronte en el Congreso y le ponga en aprietos?

Es que Podemos no está en una relación de encuentro. Es la diferencia respecto a cómo afrontar la ofensiva autoritaria y nosotros consideramos que tenemos que hacerlo dentro del Gobierno y defendiéndolo frente a la ofensiva reaccionaria que existe desde frentes judiciales, económicos, sociales, mediáticos y políticos, o contribuir a que se hunda. Desde luego IU no va a contribuir a que acabe el Gobierno ni a que se adelanten las elecciones. Si vamos divididos difícilmente seremos relevantes para construir e influir en la política del futuro. Tenemos que ser muy conscientes de lo que nos estamos jugando e interpretar bien las decisiones que se adoptan y las consecuencias que tienen. Y en ese sentido es evidente que hay un intento de desestabilización del Gobierno y nosotros estamos en una postura de resistencia frente a ese intento de usurpar la voluntad popular.

¿No es una contradicción que el PSOE quiera acaparar el «voto útil» de la izquierda y deje a un lado a fuerzas que le podrían ayudar a seguir gobernando?

Si el PSOE cae en la tentación de buscar el voto útil de toda la izquierda comete un gravísimo error. Hay un sector de la izquierda alternativa que no se va a identificar nunca con el Partido Socialista, por tanto no va a conseguir ese objetivo. Asimismo habrá más dificultades en las relaciones con las organizaciones que están a su izquierda. De esta forma sería incapaz de articular una propuesta de gobierno por no tener a su alrededor suficientes apoyos de otras organizaciones. Entrar en una competición cainita lo único que haría es debilitar a las dos partes.

¿Qué lectura hace de que Vox sea el único partido que crece en las encuestas y que capte cada vez más la atención de los jóvenes?

Pues que vivimos en una situación muy volátil donde hay una constatación de tendencias electorales que hay que tener en cuenta y no podemos obviar. El fenómeno de la extrema derecha no hay que minusvalorarlo porque es muy preocupante. Estamos en un escenario volátil donde lo que hoy parece que es irreversible de pronto puede cambiar. Por lo tanto debemos crear las condiciones para ese cambio y precisamente en construir un proyecto sólido en 2027 es donde nos vamos a centrar en nuestro trabajo, porque no hay que asumir esa tendencia como irreversible. Y en relación con los jóvenes, yo soy profesor de instituto y creo que, aunque haya jóvenes que se han podido sentir estimulados por un discurso que aparentemente es rupturista aunque no lo sea, también hay multitud de jóvenes que se movilizan. Es indudable que hay una adhesión importante, no lo voy a negar, pero también es verdad que hay muchísimos jóvenes que no están dispuestos a asumir que ese sea el discurso hegemónico.