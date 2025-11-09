La DGT pone un nuevo radar de tramo cerca de este centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria: está oculto tras esta señal para que los conductores no lo puedan evitar
Las personas que pasen por este punto deberán estar atentos si no quieren ser sancionados por exceso de velocidad
Las carreteras de Canarias están viviendo días intensos de novedades tras la decisión de la Dirección General de Tráfico (DGT) de reforzar el control de velocidad con la instalación de nuevos radares. En Gran Canaria, los conductores han notado un incremento de estos dispositivos, que buscan reducir los excesos de velocidad y mejorar la seguridad vial.
Uno de los que más polémica ha generado se encuentra junto al centro comercial La Ballena, en Las Palmas de Gran Canaria. Este radar de tramo, situado en la carretera GC-23, está oculto tras una señal de tráfico, lo que ha sorprendido a muchos conductores que circulan a diario por la zona.
El nuevo radar de la GC-23: ubicación y funcionamiento
El dispositivo se encuentra en el kilómetro 4 de la GC-23, justo antes de la salida 3 A-B, en dirección a la capital. Está camuflado tras la señal azul de dirección con curatro flechas. Para poder identificarlo, te tienes que fijar en el otro cartel azul de 400 metros para la salida, porque está bajo un puente, y cuenta con dos paneles solares plateados en su parte superior, lo que lo hace llamativo visible a simple vista.
La velocidad máxima permitida en este tramo es de 80 km/h, y cualquier vehículo que supere los 86 km/h será sancionado. El sistema mide la velocidad media del vehículo entre dos puntos, entrada y salida del tramo.
Este radar de tramo se uno a otro que se sitúa justo en la carretera de salida, justo antes de la entrada al túnel del Barranco de La Ballena. El control de 800 metros se extiende hasta la bifurcación que conduce a Lomo Blanco y Siete Palmas.
Los dos dispositivos a otros tres nuevos puntos de control que la DGT ha incorporado recientemente en la isla: en la GC-3, sentido sur, en la GC-1, dirección norte y sur y en la GC-2, que conecta la capital con Agaete, además de la GC-31.
La GC -23 es una vía clave con miles de vehículos al día
La GC-23, conocida como la autovía Santa Catalina-Lomo Blanco, forma parte de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Une el barrio de Guanarteme con la GC-3 y es una de las arterias más transitadas de la ciudad, con un tráfico diario estimado entre 50.000 y 100.000 vehículos.
Su recorrido incluye los túneles de La Ballena, de unos 900 metros, por lo que el control de velocidad en esta zona es fundamental para garantizar la seguridad.
¿Cómo funcionan los radares de tramo?
A diferencia de los radares fijos, los radares de tramo calculan la velocidad media de un vehículo a lo largo de un recorrido determinado.
En el primer punto se instala una cámara con visión infrarroja, que registra la matrícula y la hora exacta de paso. En el punto final, otro dispositivo repite la operación, y un sistema informático central compara el tiempo transcurrido y la distancia. Si el resultado supera el límite permitido, se genera automáticamente la multa correspondiente.
Este es el método con el que el nuevo radar de la GC-23 vigila a los conductores y detecta los excesos de velocidad en una de las carreteras más transitadas de la isla.
- «Me dejo violar, me la chupas y me cago en todos los santos»
- Canarias deja atrás el calor sofocante: la Aemet prevé hoy un descenso notable en medianías y zonas altas
- La Aemet avisa: vuelve la lluvia y bajan las temperaturas en Gran Canaria este jueves
- La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche
- Sting vuelve a Canarias en 2026: entradas a la venta desde mañana para sus dos conciertos
- Alerta en Canarias ante la expansión marroquí sobre el Sáhara Occidental
- Vivir en el municipio más rico de Canarias: sus vecinos ganan el doble que en muchos lugares de España
- La DGT pone un nuevo radar de tramo cerca de este centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria: está oculto tras esta señal para que los conductores no lo puedan evitar