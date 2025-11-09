El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche

Uno de los mejores desayunos de Gran Canaria se sirve en este local de Maspalomas que ha conquistado a vecinos y turistas. Este rincón, conocido por sus platos caseros y llenos de sabor, ofrece una experiencia perfecta para los amantes de la buena comida. Si alguna vez has soñado con probar una rueda de churros con toppings irresistibles, pizzas elaboradas con productos frescos o bocadillos con ingredientes perfectos, este es tu lugar. Con su ambiente cercano y su propuesta original, se ha convertido en uno de los rincones con más "alma" de la gastronomía canaria. Y lo mejor de todo, después de disfrutar del festín, puedes visitar una de las playas más bonitas de España.

Cuando pienses en los churros más deliciosos y espectaculares de Gran Canaria, piensa en A-Típico. Este restaurante, especializado en desayunos artesanales, se ha hecho famoso en toda la isla por su impresionante rueda de churros cubierta con todos los toppings imaginables, desde chocolate fundido hasta oreos o KitKat.

Pero A-Típico es mucho más que su icónica rueda de churros. Su carta incluye desayunos completos, pizzas recién hechas, bocadillos gourmet y hasta un menú diario perfecto para quienes quieren disfrutar de una comida casera en un ambiente acogedor.

Horario y dirección de A-típico

El local de A-típico está ubicado a tan solo una manzana del centro comercial Bellavista, específicamente en la zona de Bellavista San Fernando, en la calle Plácido Domingo, número 10. Este establecimiento abre sus puertas de martes a domingo en el siguiente horario:

Martes a sábado: de 8:00 a 13:30 y de 18:00 a 23:00

de 8:00 a 13:30 y de 18:00 a 23:00 Domingo: 8:00 a 13:00

Si quieres probar sus churros espectaculares no tardes mucho en ir, porque solo los preparan desde su apertura hasta las 12:30

"A-típico es un sitio donde la gente se siente como en casa"

Los dueños de A-típico, Thayinna y Lucas, presentan su restaurante en sus redes sociales como un "un sitio bonito, sencillo y con alma". Entre sus objetivos está que "los churros se sirvan con chocolate y con cariño". Los propietarios querían convertir a su cafetería en un lugar de referencia de la ciudad y de la isla, y lo han conseguido. A diario, decenas de personas van a desayunar a su local y disfrutan "sin prisas y sin pausas" de las creaciones de sus cocineros. Su nombre no es casual, ya que como explican ellos, quieren que A-típico no sea una moda, sino un restaurante que prepare "cosas totalmente distintas", mezcladas con los churros "de toda la vida".

Esta es la comida de A-típico

Si no puedes comerte la gran rueda de churros que se sirve por 15,90 euros, no te preocupes, porque la carta de A-típico incluye mucho más. Para desayunar, puedes pedir chocolate o café con una pequeña ración de churros, a los que también les puedes poner un topping. Una de sus últimas incorporaciones son las pizzas de masa fresca y sus focaccias, que están muy ricas. Además, preparan bocadillos de diferentes tamaños, tostadas y sándwiches.

El restaurante también tiene un servicio de delivery a través de Glovo y UberEats, para que los más perezosos puedan tener en casa estas delicias.

Así que, cuando tengas antojos de churros o de las mejores pizzas, no dudes ir a A-típico.