La Aemet alerta de que la borrasca Claudia amenaza a Canarias con lluvias torrenciales y rachas de viento de más de 80 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso por la llegada de la borrasca Claudia, que afectará a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura a partir del jueves con lluvias intensas, rachas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora y temporal costero.

Aunque los efectos más severos se esperan primero en las islas occidentales, la inestabilidad se extenderá hacia el este durante el día, dejando un ambiente muy revuelto y un descenso notable de las temperaturas.

El jueves, lluvias y fuertes rachas de viento en las islas orientales

Según la previsión de la Aemet, el frente asociado a la borrasca Claudia alcanzará las islas orientales el jueves por la mañana, con chubascos que podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormenta, sobre todo en zonas de medianías y vertientes sur.

El viento del suroeste, que soplará con rachas muy fuertes, afectará especialmente a zonas altas y costeras expuestas, pudiendo superar los 80 km/h.

Tras el paso del frente, el viento girará a componente oeste, aunque se mantendrá la sensación de inestabilidad durante toda la jornada.

En Gran Canaria, las precipitaciones serán más probables en el suroeste y el centro de la isla, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura se prevén lluvias más dispersas, pero acompañadas de rachas intensas y mar de fondo.

Precaución en la costa por el temporal marítimo

La Aemet también advierte del riesgo de temporal costero en las islas orientales. El oleaje podría superar los tres metros de altura, afectando a puertos, playas y paseos marítimos.

Se recomienda evitar actividades en el mar y mantener la precaución en zonas de litoral, donde podrían producirse salpicaduras o inundaciones locales.

El viento y las lluvias podrían provocar además la caída de ramas o elementos estructurales inestables, por lo que se pide extremar las precauciones en desplazamientos y retirar objetos susceptibles de ser arrastrados por el viento.

La Aemet mantiene el aviso en vigor

Aunque las islas occidentales serán las primeras en notar los efectos del temporal, la Aemet mantiene en observación a todo el Archipiélago.

El paso de Claudia podría prolongarse hasta el viernes, con lluvias que tenderán a remitir de forma gradual, aunque sin descartarse nuevos frentes asociados durante el fin de semana.

La borrasca se está intensificando al noroeste de la Península Ibérica, y posteriormente afectará también a Galicia y la cornisa cantábrica, donde se esperan precipitaciones persistentes y vientos muy fuertes.