La AEMET alerta de la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: activa los avisos y manda recomendaciones a los ciudadanos de estas islas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos por el temporal asociado a la borrasca Claudia, que afectará a Canarias desde el miércoles, comenzando por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y se extenderá a la provincia de Las Palmas el jueves. Este temporal puede provocar lluvias intensas y rachas de viento que serían superiores a los 80 kilómetros por hora, además de causar un temporal costero muy peligroso en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura .

La inminente llegada al archipiélago canario de la borrasca Claudia, actualmente situada en el Atlántico y profundizándose al noroeste de la Península ha provocado que tanto la AEMET como las autoridades se hayan visto obligadas a emitir avisos para todos los ciudadanos.

Los modelos meteorológicos indican que el sistema frontal será especialmente severo en las islas occidentales. Entre este miércoles y este jueves los canarios tendrán que estar prevenidos ante precipitaciones que superarán en acumulado los 100 litros por metro cuadrado.

La AEMET avisa de las consecuencias de la borrasca Claudia

Según AEMET, a partir del miércoles 12 "habrá chubascos muy fuertes y persistentes en las islas occidentales, que podrán provocar crecidas de barrancos e inundaciones locales". El riesgo será mayor en las vertientes suroccidentales, donde pueden producirse crecimientos súbitos de escorrentías en barrancos y torrentes. Las autoridades avisan de que "también habrá rachas de viento muy intensas", con caídas de ramas y elementos en altura y posible temporal marítimo afectando a zonas costeras, puertos y paseos marítimos.

El miércoles la inestabilidad se irá acentuando en el noroeste de Canarias, primero en La Palma, donde se prevén chubascos muy fuertes y tormentas desde temprano, extendiéndose progresivamente al resto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a lo largo de la tarde y la noche. Las precipitaciones podrán ser persistentes en vertientes del suroeste, y el viento del suroeste podrá registrar rachas muy fuertes desde el mediodía, especialmente en cumbres y medianías.

El jueves el frente continuará desplazándose hacia el este, dejando tormentas "fuertes o muy fuertes" en las islas centrales a primeras horas, y afectando después a Lanzarote y Fuerteventura, donde la intensidad será más irregular pero sin descartar chubascos puntualmente fuertes. El viento seguirá siendo del suroeste, con rachas muy fuertes, en dirección a oeste tras el paso del frente.

Estas son las recomendaciones oficiales de la AEMET y Protección Civil para prevenir riesgos

Como en todos los episodios climatológicos severos, como esta borrasca Claudia, las autoridades han emitido avisos de seguridad:

Evitar transitar o permanecer cerca de cauces, barrancos, zonas de escorrentía, torrenteras o puntos inundables.

No intentar cruzar barrancos ni carreteras anegadas, ni a pie ni en vehículo.

Reforzar y asegurar elementos en balcones, terrazas y azoteas (macetas, toldos, muebles exteriores).

No acercarse al litoral en zonas donde se prevea temporal marítimo: evitar espigones, escolleras y paseos marítimos expuestos.

Extremar precauciones al circular en carretera, especialmente en zonas de medianías y cumbres por posibles desprendimientos o ramas.

Seguir en tiempo real los avisos oficiales actualizados por AEMET y los servicios de emergencias del Gobierno de Canarias.

Siguiendo estas recomendaciones oficiales, evitarás poner en riesgo tu vida en uno de los episodios meteorológicos más fuertes de este año.