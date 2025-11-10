Bandera roja en Gran Canaria: cierran 12 playas por vertidos procedentes de piscifactorías
Varios arenales de la isla se han visto obligados a prohibir el baño como consecuencia de este problema medioambiental
Una docena de playas en Gran Canaria permanecen cerradas con la bandera roja izada debido a vertidos provenientes de piscifactorías. Los ayuntamientos locales han tomado la decisión de clausurar los arenales para proteger la seguridad de los bañistas y agilizar las labores de limpieza, con el objetivo de reabrir las zonas afectadas lo antes posible.
Desde finales de la semana pasada, hasta 12 playas han sido cerradas debido al vertido de residuos de materia orgánica en descomposición, como restos de grasas de pescado y pienso. Estos desechos han alcanzado el mar, contaminando la costa y dejando manchas y suciedad visibles en la superficie del agua.
Estas son las 12 playas cerradas
El Ayuntamiento de Mogán clausuró el pasado sábado la octava playa de su litoral. En esta localidad, la bandera roja ya hondea en estas playas:
- Playa de El Perchel
- Playa de Mogán
- Playa Taurito
- Playa del Cura
- Playa de Puerto Rico
- Playa Patalavaca
- Playa de Las Marañuelas
- Playa de Anfi del Mar.
En Telde también hay tres playas más cerradas:
Por último, Santa Lucía de Tirajana también se ha visto afectada por estos vertidos contaminantes, por lo que se ha visto a cerrar una playa:
- Playa de Rocas Negras 'El Yodo'
Pese a todas las restricciones, algunas playas ya se están abriendo al baño. En Agüimes, la playa de Vargas ya cumple con los requisitos medioambientales y los análisis químicos de las autoridades han confirmado "una calidad de agua excelente".
Mientras estas playas continúan cerradas, el Seprona ha abierto una investigación para estudiar el origen de los vertidos ilegales y determinar el origen de esta contaminación que ha obligado a cerrar 12 playas de Gran Canaria.
