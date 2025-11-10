El brote de sarampión salta a Gran Canaria y ya suma 21 casos repartidos por tres islas

El brote de sarampión notificado el pasado 20 de octubre en La Palma ha saltado ya a Gran Canaria. La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) elevó a 21 los afectados, tras confirmar ayer siete nuevos contagios. Aunque todos son adultos que presentan sintomatología leve, lo curioso de estos últimos casos es que dos de ellos se han registrado en la provincia oriental. El virus, por tanto, se ha esparcido ya por tres islas: La Palma (16), Tenerife (3) y a Gran Canaria (2).

El virus del sarampión (morbilivirus) es muy contagioso y se transmite, o bien por el aire a través de gotitas expulsadas –y por las que quedan suspendidas hasta dos horas después–, o bien por contacto directo con las secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas. El brote registrado ahora en Canarias se inició en un espacio cerrado que favoreció su propagación.

En concreto arrancó en un avión que partió de Málaga con destino a Tenerife. En el vuelo coincidieron dos bebés infectados: el primero volvía de pasar unos días de vacaciones en Almería y el otro regresaba de Málaga. Uno de ellos se quedó en la Isla y otro se desplazó a La Palma. Estos saltos entre islas han obligado a los técnicos de Salud Pública a investigar a más de 300 personas susceptibles de haberse expuesto al virus, entre las que se encuentran los 120 pasajeros del vuelo.

Una veintena de casos en tres semanas

Los tres primeros contagios se anunciaron hace poco menos de veinte días y se correspondían con el caso índice en edad vacunal –mayor de doce meses–, con un profesional sanitario y con un menor que aún no había cumplido el año y, por tanto, no se le había suministrado la primera dosis. Pocos días después, se confirmaron otros cinco casos relacionados; uno de ellos en Tenerife, pero con vínculo epidemiológico directo con uno de los afectados en La Palma.

La semana pasada, el número de positivos se elevó hasta los 14, con seis nuevos contagios. Entonces, tres bebés y tres adultos –todos con síntomas leves y evolución favorable– se sumaron a la lista en la que, desde ayer, figuran más de una veintena de isleños. De los siete últimos, cinco son palmeros y dos grancanarios. Todos son adultos que apenas presentan síntomas y que cursan la afección sin incidencias.

El sarampión es una enfermedad en general benigna aunque algunos pacientes pueden experimentar complicaciones como neumonía, otitis, laringotraqueitis y diarrea. Aunque es muy poco frecuente, se puede producir encefalitis o muerte, sobre todo en la infancia. El periodo de transmisión va desde cuatro días antes de la aparición del sarpullido hasta cuatro días después de su desaparición, por lo que es fundamental evitar el contacto con personas no inmunizadas durante ese tiempo.

Incidencia en el Archipiélago

El brote del Archipiélago es más reducido que los de otras regiones, como Andalucía. Asimismo, el goteo de estas últimas semanas ha sido bastante excepcional, ya que las Islas habían vivido dos años relativamente tranquilos. En Canarias, se notificaron siete casos de sarampión en 2024. Del total, dos fueron de origen desconocido y los cinco restantes, importados o relacionados con casos de fuera de las islas.

En 2025, antes de estallar este brote, se registraron dos casos: uno importado y otro desconocido. Otros dos niños también han padecido el sarampión como efecto secundario tras la administración de la vacuna, ambos con sintomatología leve y sin complicaciones.

Salud Pública recuerda que la vacuna, que se administra en dos dosis, es el medio más seguro y eficaz para evitar contraer y transmitir el sarampión. De hecho, el 95% de la población de las Islas ha recibido al menos el primer pinchazo, el que se suministra a los doce meses.