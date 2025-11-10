La falta de sangre obliga a reprogramar en un año 91 intervenciones quirúrgicas en Canarias

La falta de sangre ha obligado a los hospitales de Canarias a reprogramar 91 intervenciones quirúrgicas en solo un año, según datos facilitados por el Servicio Canario de la Salud (SCS) al diputado regional de Nueva Canarias (NC), Yone Caraballo. El representante político señaló este lunes en el Parlamento que, desde entonces, las reservas de sangre han caído de manera notable y que las cifras serán cada vez más dramáticas. La Consejería de Sanidad, por su parte, destaca que estos procedimientos pospuestos solo representan el 0,06% de las 145.545 cirugías realizadas en 2024.

Desde que en enero el extinto Instituto de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) se integrara en el servicio de salud público como Dirección General, la polémica en torno al banco de sangre no ha cesado. El conflicto, que ha ido escalando con los meses, hace tiempo que traspasó la frontera laboral y comenzó a tener un impacto directo en los isleños, sobre todo, en aquellos pacientes que precisan una transfusión para sus tratamientos oncológicos, para una operación o por alguna otra urgencia.

El Archipiélago parte de una situación desventajosa. Mientras que comunidades como Extremadura han alcanzado las 48 donaciones por cada 1.000 habitantes, Canarias se sitúa por debajo de la media nacional, con 27,8 donaciones por cada 1.000 personas.

Con la nueva Dirección General llegó otro cambio que ha sido bastante criticado: el semáforo que marca cuál es el nivel de stock de cada grupo sanguíneo pasó de publicarse a diario en redes sociales y en la web del ICHH a desaparecer de todos estos canales. Durante la presentación de una Proposición No de Ley (PNL), Caraballo apuntó que las reservas son críticas en muchos grupos, con semáforos naranjas y rojos en la mayoría de los casos. “Solo hay 33 concentrados del donante universal, el 0 negativo. Para que se hagan una idea, una intervención de urgencia puede llevarse entre 10 y 15 bolsas; no hay reservas para garantizar la seguridad del paciente", argumentó.

Una app para animar a la donación

Para revertir esta situación y mejorar la tasa de transfusiones del Archipiélago, el grupo parlamentario Nueva Canarias-Bloque Canarista presentó este lunes una propuesta de aplicación móvil que acercaría al usuario todas las cuestiones relacionadas con la donación de sangre y hemoderivados en las Islas. Se trata de una herramienta que ya se utiliza en otras regiones, como Andalucía y la Comunidad Valenciana, y que serviría como canal directo entre los isleños y la Dirección General de Hemodonación.

La plataforma ideada contaría con un perfil del donante en el que se incluiría una cuenta atrás de cuándo se puede volver a donar, un mapa de las unidades itinerantes y un canal de alertas. También incluye un apartado de retos personales y otro de información sobre el destino de la sangre donada, si va a una intervención quirúrgica, a un trasplante o a un tratamiento oncológico.