El Gobierno regional deja en el aire la inclusión en el 'decreto canarias' de la rebaja del IRPF para las islas verdes

El Gobierno de Canarias evitó esta mañana confirmar si la bonificación del 60% del IRPF para las islas verdes -La Palma, La Gomera y El Hierro- estará incluida en el denominado decreto Canarias, el documento que el Ejecutivo autonómico enviará hoy al Gobierno central para su aprobación en Consejo de Ministros. Aunque sobre La Palma la bonificación está asegurada, el resto de islas verdes sigue en duda, pese a que esta misma semana el Senado aprobó una moción impulsada por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) para extender ese beneficio fiscal también a La Gomera y El Hierro.

Preguntado directamente por esta posibilidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, evitó un sí o un no. Aseguró que el decreto recogerá únicamente “los asuntos pactados en la agenda canaria” para "evitar ruido y crispación política". Sin embargo, no cerró la puerta a incluir más medidas: "Lo vamos a intentar negociar todo lo que podamos".

Cabello subrayó que el documento se construye sobre tres fuentes: el Estatuto de Autonomía, los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2023 —que dejan en el aire partidas esenciales— y la agenda canaria, firmada por PSOE y PP en la pasada legislatura. "Lo que está en la agenda canaria estará en el decreto Canarias", afirmó. Más allá de ese punto de partida, aseguró que el Gobierno quiere mantener abierta la negociación con el Estado. "No perdemos la oportunidad para poner todos los asuntos justos para Canarias encima de la mesa del Consejo de Ministros", añadió.

"La tarea"

El portavoz insistió en que el Gobierno autonómico ha hecho "la tarea" de identificar y ordenar todas las demandas prioritarias en un solo texto. Entre ellas, dos medidas urgentes para la reconstrucción de La Palma: la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en la isla y la transferencia de 100 millones de euros anuales para 2024 y 2025. También se incluyen 50 millones para la atención de la crisis migratoria, fondos para obras hidráulicas, para el POSEI del sector primario, planes de empleo, infraestructuras educativas y el plan de lucha contra la pobreza.

Canarias, sostuvo Cabello, busca blindar que el decreto sea específico para el Archipiélago y no se convierta en un decreto ómnibus con otras negociaciones políticas estatales. "Queremos alejarnos de la crispación y centrar los asuntos que realmente preocupan a los canarios", afirmó.

Cabello adelantó también que el próximo miércoles el presidente Fernando Clavijo convocará a todos los portavoces parlamentarios para presentarles el documento y buscar el máximo consenso político en Canarias antes de que el Estado responda. “Este no es un asunto del Gobierno, es un asunto de Canarias”, remarcó. El objetivo es crear un frente común que sirva para solventar los diferentes escollos que se puedan surgir en la negociación con el Estado.

El Ejecutivo autonómico confía en que el decreto llegue al Consejo de Ministros este mismo mes, tal y como se comprometieron Pedro Sánchez y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Cabello recordó que, en el caso de la bonificación del IRPF, es necesario que sea aprobada antes de diciembre para que pueda aplicarse con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. "Canarias ha puesto negro sobre blanco cuáles son los asuntos en los que el Estado tiene que cumplir. Ahora le toca al Gobierno central retratarse", concluyó Cabello.