La hostelería ‘roba’ trabajadores para la limpieza de los institutos de Canarias

La falta de personal de limpieza está ocasionando notables problemas en varios centros educativos del sur de Tenerife, sobre todo en Granadilla de Abona. Mientras los sindicatos educativos denuncian esta grave situación de insalubridad en espacios como el IES Magallanes, en San Isidro, desde comienzo de curso, la empresa de limpieza no encuentra trabajadores dispuestos a desarrollar estas labores puesto que las condiciones laborales en la hostelería son mucho mejores para ellos, lo que provoca que las bajas y jubilaciones no puedan ser cubiertas y el servicio de limpieza se queda sin efectivos. En concreto, Clece es la principal empresa adjudicataria del contrato de limpieza de la Consejería de Educación, y que en Canarias da servicio en 128 centros de Educación Secundaria de todas las islas, excepto Gran Canaria.

La hostelería presenta un convenio mejorado, mientras que el trabajo de limpieza en los centros educativos implica jornadas parciales ya que el servicio se presta fuera de la actividad lectiva, y son pocas horas al día. El secretario general técnico de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Manuel Peinado, explica que, aunque Clece es la empresa que más problemas presenta, esta tendencia se repite en otros lugares de Canarias, aunque en menor medida.

33 millones

La Consejería de Educación tiene competencias en la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros educativos que no sean de Educación Infantil, Primaria o Educación Especial, ya que estos dependen de los ayuntamientos. Principalmente, se trata de centros de Educación Secundaria y en todo el Archipiélago superan los dos centenares, lo que supone un gasto para la Consejería de Educación de unos 33 millones de euros al año.

El secretario general técnico reconoce que existen «problemas localizados» en algunas zonas, sobre todo en el sur de Tenerife, porque las empresas que deben desempeñar las labores de limpieza tienen, a su vez, problemas para encontrar trabajadores interesados en estos puestos. Actualmente hay centros en los que las empresas están ofreciendo menos horas de servicio que las acordadas con la Consejería, y eso se debe a la falta de personal. Además de acudir al Servicio Canario de Empleo, Clece ha pedido ayuda al propio Ejecutivo regional para buscar de manera conjunta candidatos para la selección de trabajadores. Además, para tratar de hacer más atractivos estos puestos de trabajo, la empresa de limpieza ha optado por ofrecer a los trabajadores que ya tienen contrato una ampliación de jornada y parece que esa propuesta está dando resultados ya que algunas personas se han sumado a la iniciativa, en particular en centros como el IES Magallanes.

Plantilla envejecida

El secretario general técnico recuerda que este servicio de limpieza se subroga, por lo que cuando hay un cambio de empresa por una nueva licitación, los trabajadores que están prestando el servicio deben permanecer activos. Eso ha provocado que esta plantilla esté muy envejecida y, de ahí, que se estén produciendo tantas bajas.

Para poner freno a estos problemas, la Consejería de Educación ya ha puesto en marcha una serie de reuniones de trabajo con las que realizar un seguimiento de la situación y buscar soluciones a corto plazo, a la espera de la licitación, a partir de 2026, del nuevo contrato del servicio. El secretario general técnico explica que el procedimiento se encuentra avanzado y solo resta el informe de la Intervención General.

Nuevo contrato

Manuel Peinado avanza que se han incluido diferentes áreas geográficas en el contrato, a imagen y semejanza de los lotes en los que se divide un convenio de estas características. Así, se ha incluido un lote de auditoría, por lo que, además de las empresas de limpieza, se adjudicará el servicio también a un servicio de auditoría que deberá realizar informes mensuales para, a continuación, abonar los pagos a la empresas de limpieza. De este modo, se prevé garantizar el servicio, ya que de no llevarse a cabo, el servicio no se pagará al completo.

La Consejería de Educación busca, así, garantizar la revisión mensual de los centros educativos para poder emitir las facturas pertinentes. «Si el servicio se está prestando en óptimas condiciones, se abonará la factura correspondiente, pero si el servicio sufre incidencias de algún tipo, se reducirá la cuantía a percibir ese mes», resume Peinado, quien explica que de este modo se va más allá de las penas económicas que posibilita la ley en el marco de cualquier contrato administrativo y «confiamos en que se mejore notablemente la calidad del servicio, incluso en aquellas zonas en las que actualmente estamos teniendo problemas».