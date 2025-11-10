La canaria María Cruz, expulsada de 'Operación Triunfo 2025'

María Cruz, originaria de Gran Canaria, fue expulsada en la gala 8 de OT 2025 tras interpretar una balada de Nathy Peluso. Pese a quedar fuera del concurso, la concursante de OT 2025 expresó su gratitud por la experiencia vivida en la Academia de Operación Triunfo y su entusiasmo por lo que le espera fuera.

El público tomó esta difícil decisión con un 84% de los votos, que prefirió que su compañera Cristina continuara formándose dentro de la Academia junto a Noemí Galera, Manu Guix, La Dani y el resto de profesores.

Las firmas de discos de OT 2025 tendrán lugar el 15 de noviembre en Barcelona, Madrid y Valencia

Prime Video ha anunciado que las esperadas firmas de discos de esta edición de Operación Triunfo tendrán lugar el sábado 15 de noviembre en Barcelona (Olímpic Arena de Badalona), Madrid (IFEMA MADRID Pabellón 12) y Valencia (L'Alqueria del Basket), de 10:00 h a 13:00 h. Por primera vez desde que empezó esta edición, los fans del programa podrán disfrutar de una experiencia única conociendo a sus concursantes favoritos en persona.

El disco oficial, Lo Mejor de OT 2025: Parte 1, ya disponible en preventa

La preventa del disco oficial de la edición, Lo Mejor de OT 2025: Parte 1, ya está disponible en Amazon.es. A partir del viernes 14 de noviembre, saldrá a la venta de forma oficial en todos los puntos de venta disponibles. En línea con otros años, no se podrá acceder a la cola de las firmas sin una copia de Lo Mejor de OT 2025: Parte 1.

Sobre 'OT 2025'

'Operación Triunfo 2025'' se emite en exclusiva en Prime Video en España y en más de 30 países y territorios de Latinoamérica como parte de la suscripción Prime. Los suscriptores de Prime en España pueden disfrutar de ofertas, envíos gratuitos y entretenimiento, todo en una misma suscripción por tan solo 4,99€ al mes o 49,90€ al año. Además, los jóvenes de entre 18 y 22 años y los estudiantes pueden acceder a la suscripción Prime a mitad de precio y disfrutar de todas las ventajas que incluye, como ahorros exclusivos, entregas rápidas y gratuitas y el mejor entretenimiento, con un periodo de prueba gratuito de 90 días.

El talent show musical sigue a un grupo de concursantes que ingresan en una Academia para formarse y demostrar su talento como cantantes y artistas. Cada semana, en una gala con público en directo en Terrassa (Barcelona), los concursantes deben competir y demostrar sus habilidades sobre el escenario. Operación Triunfo se estrenó en 2001, convirtiéndose en un fenómeno nacional, siendo todavía la final de su primera edición el momento más visto de la historia de un programa de televisión en España. Operación Triunfo regresa a Prime Video tras el éxito de su edición de 2023, que se consolidó como un fenómeno social y digital, convirtiéndose en el estreno nacional más visto en la historia de Prime Video en España y en el contenido original local que más suscripciones nuevas ha generado desde el lanzamiento del servicio en España.