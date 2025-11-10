María Parrado, en Canarias: “Apuesto por las salas pequeñas en las que llegar al público con el piano y mi voz”

“Qué hubiera sido de mí como artista si no hubiese hecho caso a mi padre cantando ‘Lucía’ en la final de ‘La Voz Kids’…”. Con esa emotiva reflexión concluyó María Parrado su primer concierto íntimo en Las Palmas de Gran Canaria, cerrando un fin de semana repleto de vivencias especiales, marcadas por la conexión con su público y la esencia de su disco más personal.

Y es que la que puso voz a la BSO en castellano de la mítica película de Disney, ‘Vaiana’, viajó hasta el archipiélago para participar en la gala solidaria Pequeño Valiente, liderada por Roberto Herrera y que marcó récord con más de 3.200 asistes y 129.109 euros recaudados. Además, no quiso perder la oportunidad y deleitó a sus fieles seguidores canarios con un show muy especial en ‘El Rincón del bolero’, un nuevo lugar de encuentro para los amantes de la música en directo. Con alma.

María Parrado publicó hace unas semanas su nuevo álbum de estudio, ‘La niña que fui’. A lo largo de las canciones que conforman el disco, Parrado se propuso conectar con esa infancia que pasó entre platós de televisión. Una conexión que, tal y como dijo al aire sobre las tablas del recinto canario, a veces llega cuando una menos se lo espera. Visiblemente emocionada, recordó en una entrevista exclusiva para La Provincia que: “estaba hablando con Roberto y me he dado cuenta de que estuve en la primera gala de Pequeño Valiente. Hace ya ocho años de aquello, ¡era un bebé!”.

María Parrado, una vida dedicada a los escenarios

A lo largo de su carrera, María ha demostrado ser una artista versátil, capaz de adaptarse y reinventarse. “Como en la vida, todo tiene su parte positiva y negativa, pero lo importante es que siempre gane lo bueno”, reflexionó. La intérprete, que ahora también compone y produce, reconoce que aún tiene inquietudes creativas: “Me encantaría aprender a bailar. Creo que los artistas somos cada vez más completos, y eso es algo que me motiva muchísimo”.

Durante la entrevista, la cantante destacó la desigual exigencia que a menudo recae sobre las mujeres en el mundo del espectáculo. “Parece que, si eres mujer, el público espera que cantes, bailes y deslumbres. Si eres hombre, no se exige tanto”, señaló con sinceridad.

María promociona ahora su disco más personal, un proyecto que define como “el más libre” de su trayectoria. “He podido hablar de todo tipo de temas. Hay una canción llamada Indispensable que trata sobre cómo acompañar a alguien que está pasando por un momento difícil”, explicó. “También hay temas de amor, como Hasta para siempre, y otros con toques electrónicos, como Otros 90 o Hasta que el sol se apague”.