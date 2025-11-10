Temperaturas estables y viento moderado este lunes en Canarias: así es la previsión de la Aemet
Conoce cómo estará el tiempo en tu isla este 10 de noviembre
Canarias tendrá este lunes una jornada con temperaturas estables y viento moderado, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En Lanzarote y Fuerteventura habrá un predominio de los intervalos nubosos. En el norte de las islas montañosas estará nuboso y habrá baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, más probables en La Palma.
En el resto de zonas, intervalos nubosos aumentando por la tarde a nuboso en las vertientes sur. Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, tendiendo a amainar al final del día.
Estas son las previsiones por islas para este lunes:
LANZAROTE
Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 19 25
FUERTEVENTURA
Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 19 24
GRAN CANARIA
Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos ocasionales en el suroeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 20 24
TENERIFE
Nuboso en el norte y oeste con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, abriendo claros en el noreste. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 24
LA GOMERA
Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con algún intervalo de fuerte en los extremos noroeste y este, tendiendo a amainar a últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 24
LA PALMA
Nuboso en el norte y este, con probables lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertientes sudeste y noroeste en la primera mitad del día, tendiendo a últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 23
EL HIERRO
Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y extremo oeste en la primera mitad del día, tendiendo a amainar a últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 19
