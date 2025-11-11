Así afectará la borrasca Claudia a Canarias: la AEMET ya ha activado avisos en todas las islas del archipiélago

Todos los canarios deben estar alerta ante la inminente llegada de la borrasca Claudia al archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado los avisos activados para el miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre, los cuales afectarán, en mayor o menor medida, a todas las islas. A pocas horas de que este temporal extremo alcance Canarias, se prevé que deje las tormentas más intensas del año. Las primeras estimaciones meteorológicas ya han adelantado cómo será el tiempo en las islas durante los próximos días.

La AEMET acaba de emitir un comunicado oficial en el que asegura que se esperan 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. "Las tormentas serán más probables en las vertientes suroccidentales de las islas, donde se pueden producir crecimientos súbitos en barrancos y torrentes con inundaciones locales. Las precipitaciones irán con fuertes rachas de viento del suroeste, que pueden generar caídas de ramas o árboles y de cornisas o elementos constructivos vulnerables o en mal estado, y que también dará lugar a temporal costero que puede afectar a puertos y paseos marítimos", dice el comunicado publicado por la AEMET.

Claudia llegará a Canarias por La Palma

Los principales modelos meteorológicos coinciden en que el temporal entrará en el archipiélago canario por el noroeste, afectando primero a La Palma, que podría ser una de las islas más castigadas por las tormentas. A partir de las 12:00 horas de este miércoles, 12 de noviembre, la AEMET activará los avisos amarillos por lluvias y viento en La Palma y Tenerife, que pasarán a nivel naranja a las 15:00 horas en La Palma y a las 18:00 horas en Tenerife.

A esa misma hora, se sumarán El Hierro y La Gomera, donde estarán activos los avisos amarillos por tormentas, viento y oleaje, mientras que el norte de Gran Canaria tendrá aviso solo por fenómenos costeros adversos. Estas alertas se mantendrán durante la tarde y la noche del miércoles.

Ya durante la madrugada del jueves, a partir de las 00:00 horas, los avisos se extenderán a Lanzarote y Fuerteventura, donde permanecerán activos hasta las 16:00 horas. Ese mismo día, el sur de Gran Canaria estará en alerta naranja por lluvias, tormentas y oleaje hasta las 13:00 horas.

La previsión indica que las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar a lo largo del jueves, y las alertas irán disminuyendo progresivamente hasta desaparecer por completo hacia las 20:00 horas en todo el archipiélago. La borrasca Claudia se comportará diferente en cada isla, por lo que los ciudadanos deberán estar atentos a los visos de la AEMET y de Protección Civil y a las novedades que anuncien las autoridades locales para prevenir a la población.

La Palma: será la isla más afectada

La Palma se sitúa en el epicentro de la borrasca Claudia. La AEMET prevé acumulaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en las zonas de cumbres, este y oeste de la isla, con lluvias que podrán ser en forma de chubascos tormentosos y muy intensos en áreas altas de El Paso y Garafía. Los avisos estarán activos desde la medianoche hasta el mediodía del jueves. También se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h en las zonas de cumbres y vertientes expuestas.

Tenerife: se registrarán lluvias fuertes y viento intenso

En Tenerife se esperan lluvias acumuladas de hasta 80 mm en 12 horas en el norte, este y oeste, así como en el área metropolitana. Los chubascos podrán ser localmente tormentosos y más persistentes en el norte y zonas de medianías. El viento del suroeste alcanzará rachas máximas de 80 km/h, especialmente en cumbres y áreas altas. También se prevé oleaje con fuerza 7 (50 a 61 km/h) en la costa norte y área metropolitana.

Gran Canaria: tendrá lluvias, tormentas y mala mar

En Gran Canaria, las precipitaciones más importantes se concentrarán en las cumbres y en el oeste y suroeste, donde podrán caer también hasta 80 mm en 12 horas. A ello se suma el riesgo por tormentas aisladas, que podrían organizarse en línea, y viento del suroeste con rachas de hasta 70 km/h. La AEMET también activa aviso costero por viento del suroeste fuerza 7 en el norte de la isla.

La Gomera y El Hierro: lluvias fuertes y viento del suroeste

En ambas islas se esperan lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de chubascos tormentosos, especialmente en las medianías del sur y oeste. El viento soplará con rachas de hasta 70 km/h, más intensas en zonas altas, y no se descartan tormentas aisladas.

Lanzarote y Fuerteventura: viento muy fuerte

Aunque las lluvias serán menos significativas, la AEMET mantiene avisos por viento del suroeste con rachas de hasta 70 km/h, afectando especialmente a Lanzarote y Fuerteventura. El fenómeno se mantendrá activo desde medianoche del jueves hasta las 17:00 horas del mismo día.

La tormenta Claudia dejará un episodio generalizado de fuertes lluvias y vientos intensos en todo el archipiélago, con los mayores acumulados en La Palma y Tenerife, y un empeoramiento de las condiciones marítimas en las costas del norte y este.

La AEMET recomienda extremar la precaución mientras estén activas las alertas.