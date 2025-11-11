La borrasca Claudia pone en alerta por lluvias, vientos e inundaciones a toda Canarias

La borrasca Claudia, que se prevé que llegue este miércoles a Canarias, pondrá a todas las islas en alerta por lluvias. Así lo ha informado el Gobierno de Canarias, que a través de la Dirección General de Emergencias, concreta que la situación de alerta se producirá a partir de las 15:00 horas. A este se unirán también las alertas por vientos e inundaciones pluviales, y la prealerta por tormentas.

De esta manera, se espera que un frente frío asociado a dicha borrasca, que está situada al suroeste de las Islas Británicas, cruce el archipiélago de oeste a este. Así, la primera isla en verse afectada será La Palma, a la que llegará sobre el mediodía, mientras que abandonará el archipiélago por Lanzarote y Fuerteventura, en la tarde del jueves.

Durante estos dos días, este frente frío dejará fuertes aguaceros, con acumulados de 20 a 30 mm en una hora y de 80 a 100 mm en doce horas, sobre todo en las islas de mayor relieve.

Parón en la actividad lectiva

Esta complicada situación meteorológica ha provocado que ya se estén anunciando los primeros parones en la actividad lectiva, que se iniciarán en la isla de La Palma a partir de las 13:30 horas del miércoles; mientras que en el resto de islas de la provincia tinerfeña se pasará a la modalidad telemática desde las 15:00 horas de ese mismo día.

Horas de inicio de la alerta

Esta situación de alerta por lluvias comenzará a diferentes horas según la isla:

A las 15:00 horas en La Palma

A las 18:00 horas en El Hierro, La Gomera y Tenerife

A las 00:00 horas del jueves en Gran Canaria

A las 06:00 horas del jueves en Fuerteventura y Lanzarote.

Avance de la borrasca Claudia en Canarias / Meteored

Fuertes vientos

La alerta por lluvias no es la única que estará vigente en las islas desde este miércoles, ya que el Gobierno de Canarias también declara la alerta por vientos desde mediodía en todo el archipiélago.

En concreto, se espera viento del suroeste moderado a fuerte en costa y medianías (velocidad media 35-60 kilómetros por hora) y fuerte en zonas altas y cumbres (velocidad media 50-70 kilómetros por hora). Se espera que una de las zonas más afectadas sea el Teide, donde se prevé que los vientos puedan alcanzar entre los 60 y los 90 kilómetros por hora.

Durante la madrugada del jueves 13 el viento rolará al oeste en La Palma, El Hierro y La Gomera, mientras que la tarde irá amainando y remitirán las rachas.

Inundaciones

Según informa el Gobierno de Canarias, a partir de las 15:00 horas de este miércoles las islas estarán también en alerta por riesgo de inundaciones pluviales asociadas a la borrasca Claudia.

En este sentido, se podrían suceder inundaciones locales urbanas y por crecimiento súbito de barrancos y pequeños cauces a causa del paso del frente frío, que, además de dejar fuertes aguaceros en las islas de mayor relieve, también podrán sucederse aguaceros localmente fuertes en Lanzarote y Fuerteventura.

Además, son probables tormentas fuertes que, dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de tormentas de intensidad superior de forma puntual, lo que implica la posibilidad de chubascos puntualmente muy fuertes (puede caer mucha agua en poco tiempo).