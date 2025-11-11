Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas

Este es el pronóstico de Jorge Rey para la borrasca claudia / LP

Jorge Rey avisa de la llegada de tormentas y vientos fuertes en Canarias: así afectará la borrasca Claudia a partir de mañana

El meteorólogo Jorge Reyplantea una oleada de viento y lluvia que ya se nota en el archipiélago, mientras la AEMET activa avisos naranjas en varias islas.

Canarias se prepara para un nuevo capítulo de tiempo severo con la llegada de la borrasca Claudia, que actualmente está situada en el Atlántico. Esto es lo que ha anunciado el meteorólogo Jorge Rey en uno de sus vídeos. Según este experto, a partir de mañana miércoles, el archipiélago sufrirá los efectos de un temporal de lluvia, viento y tormentas.