En Directo
Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha activado el aviso naranja por chubascos tormentosos en La Palma, el suroeste de Tenerife y Gran Canaria. Las lluvias podrán llegar hasta los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas a partir de la tarde del miércoles y el jueves
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos por el temporal asociado a la borrasca Claudia, que afectará a Canarias desde el miércoles, comenzando por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y se extenderá a la provincia de Las Palmas el jueves. Este temporal puede provocar lluvias intensas y rachas de viento que serían superiores a los 80 kilómetros por hora, además de causar un temporal costero muy peligroso en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura .
Víctor de Castro
Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
La Dirección General de Emergencias y Protección Civil decreta la suspensión de la actividad lectiva a partir de mañana y pasará a la modalidad telemática por la tarde en toda la provincia occidental.
Luis Miguel Mora
Así afectará la borrasca Claudia a Canarias: la AEMET ya ha activado avisos en todas las islas del archipiélago
Todos los canarios deben estar alerta ante la inminente llegada de la borrasca Claudia al archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado los avisos activados para el miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre, los cuales afectarán, en mayor o menor medida, a todas las islas. A pocas horas de que este temporal extremo alcance Canarias, se prevé que deje las tormentas más intensas del año. Las primeras estimaciones meteorológicas ya han adelantado cómo será el tiempo en las islas durante los próximos días.
Leer más
‘Claudia’ llega a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura: lluvias fuertes, viento y oleaje afectarán a la provincia de Las Palmas
La Aemet y Protección Civil activan alertas por el paso de la borrasca que dejará chubascos intensos, tormentas y riesgo en carreteras y zonas costeras.
Luis Miguel Mora
Así afectará la borrasca Claudia a Canarias: la AEMET ya ha activado avisos en todas las islas del archipiélago
Todos los municipios del archipiélago se preparan para la llegada de fuertes lluvias, vientos huracanados y oleaje extemo.
Luis Miguel Mora
Jorge Rey avisa de la llegada de tormentas y vientos fuertes en Canarias: así afectará la borrasca Claudia a partir de mañana
El meteorólogo Jorge Reyplantea una oleada de viento y lluvia que ya se nota en el archipiélago, mientras la AEMET activa avisos naranjas en varias islas.
Canarias se prepara para un nuevo capítulo de tiempo severo con la llegada de la borrasca Claudia, que actualmente está situada en el Atlántico. Esto es lo que ha anunciado el meteorólogo Jorge Rey en uno de sus vídeos. Según este experto, a partir de mañana miércoles, el archipiélago sufrirá los efectos de un temporal de lluvia, viento y tormentas.
Leer más
Ancor Torrens
La Aemet alerta de que la borrasca Claudia amenaza a Canarias con lluvias torrenciales y rachas de viento de más de 80 km/h
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura notarán los efectos del temporal desde el jueves, con lluvias fuertes, vientos del suroeste y oleaje en zonas costeras
Ancor Torrens
11:00 | Aemet advierte de lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento por la borrasca Claudia en Canarias
La borrasca Claudia deja lluvias muy fuertes, viento y oleaje en Canarias. Las islas occidentales serán las más afectadas, con riesgo de crecidas en barrancos y temporal marítimo.
- La borrasca Claudia se ha intensificado al noroeste de la Península y afectará a Canarias entre el miércoles y el jueves.
- Se esperan chubascos fuertes o muy fuertes y persistentes, con tormentas, sobre todo en La Palma, el suroeste de Tenerife y Gran Canaria.
- Las precipitaciones podrán alcanzar hasta 100 mm en 12 horas en medianías orientadas al suroeste.
- Posibles crecidas súbitas de barrancos y torrentes, con riesgo de inundaciones locales.
- El viento del suroeste traerá rachas muy fuertes, con riesgo de caída de ramas, árboles o cornisas, y temporal costero que podría afectar a puertos y paseos marítimos.
- El jueves, el frente avanzará hacia el este del archipiélago con lluvias aún intensas, aunque tenderán a moderarse por la tarde.
- La Aemet no prevé nuevas notas informativas, salvo cambios significativos, y recomienda seguir los avisos meteorológicos actualizados en la www.aemet.es
Consulta aquí la nota informativa al completo emitida por la Aemet
Ancor Torrens
Aemet activa el aviso naranja en La Palma, Tenerife y Gran Canaria por lluvias de hasta 100 litros en 12 horas
Temporal de lluvia y viento en Canarias. La borrasca Claudia provocará lluvias y vientos muy intensos en Canarias. A partir del miércoles se esperan chubascos muy fuertes y persistentes en las islas occidentales, que pueden provocar crecidas de barrancos e inundaciones locales.
También habrá rachas de viento muy intensas, por lo que habrá que prestar atención a la posible caída de ramas u objetos situados en lugares elevados.
