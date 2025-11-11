Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sigue en directo la evolución de la borrasca 'Claudia' en Canarias
Clases suspendidas, fuertes vientos y lluvias que podrían provocar inundaciones

En Directo

Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas

La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha activado el aviso naranja por chubascos tormentosos en La Palma, el suroeste de Tenerife y Gran Canaria. Las lluvias podrán llegar hasta los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas a partir de la tarde del miércoles y el jueves

En Canarias se esperan acumulados superiores a 60 l/m2 en las Islas de La Gomera y El Hierro y más de 80 l/m2 en Gran Canaria en menos de 12 horas / Meteored

Ancor Torrens

Víctor de Castro

Luis Miguel Mora

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos por el temporal asociado a la borrasca Claudia, que afectará a Canarias desde el miércoles, comenzando por la provincia de Santa Cruz de Tenerifey se extenderá a la provincia de Las Palmas el jueves. Este temporal puede provocar lluvias intensas y rachas de viento que serían superiores a los 80 kilómetros por hora, además de causar un temporal costero muy peligroso en las islas de Gran CanariaLanzarote y Fuerteventura .

