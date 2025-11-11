Calendario del Carnaval de Canarias 2026: estas son todas las fechas clave

El Carnaval de Canarias 2026 ya tiene las fechas confirmadas y promete ser una de las ediciones más espectaculares de los últimos años. Las islas se preparan para llenar sus calles de música, ambiente, color y diversión para atraer a residentes y visitantes.

Fechas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria se transformará del 23 de enero al 1 de marzo de 2026 en `Las Vegas´ con casi 40 actos programados, entre los que hay novedades y una nueva imagen que conmemora los 50 años del Carnaval capitalino.

Estos son todos los actos para disfrutar del Carnaval 2026 en Las Palmas de Gran Canaria:

23 de enero: Pregón del Carnaval

Pregón del Carnaval 24 de enero : Festival Coreográfico y Murgas Infantiles

: Festival Coreográfico y Murgas Infantiles 25 de enero : Gala del Trono Infantil

: Gala del Trono Infantil 30 de enero : Preselección Drag

: Preselección Drag 31 de enero : Concurso de Disfraces Adultos

: Concurso de Disfraces Adultos 1 de febrero : Noche de Transformistas

: Noche de Transformistas 2, 3, 4 y 5 de febrero : Fases del Concurso de Murgas

: Fases del Concurso de Murgas 6 de febrero : Comparsas Infantiles y Concurso de Comparsas Adultas

: Comparsas Infantiles y Concurso de Comparsas Adultas 7 de febrero : Final de Murgas

: Final de Murgas 8 de febrero : Carnaval Canino y Gala de la Gran Dama

: Carnaval Canino y Gala de la Gran Dama 9 de febrero : Gala de la Integración

: Gala de la Integración 13 de febrero : Gala de la Reina

: Gala de la Reina 14 de febrero : Carnaval Familiar

: Carnaval Familiar 15 de febrero : Concurso de Maquillaje Corporal

: Concurso de Maquillaje Corporal 17 de febrero : Cabalgata Infantil y Martes de Carnaval

: Cabalgata Infantil y Martes de Carnaval 20 de febrero : Gala Drag Queen

: Gala Drag Queen 28 de febrero : Gran Cabalgata

: Gran Cabalgata 1 de marzo : «Viudas a la carrera» y Entierro de la Sardina

: «Viudas a la carrera» y Entierro de la Sardina 17 y 21 de febrero y 1 de marzo: Carnaval de Día

Carnaval de Día 13, 14, 16, 20, 21, 27 y 28 de febrero: Noches de Carnaval

Fechas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife también se prepara para disfrutar del Carnaval 2026, con una programación llena de actos y un escenario inspirado en `Ritmos Latinos´.

Estos son todos los actos para disfrutar del Carnaval 2026 en Santa Cruz de Tenerife:

16 de enero: Inauguración del Carnaval

Inauguración del Carnaval 23 y 24 de enero: Primera y segunda fase murgas infantiles

Primera y segunda fase murgas infantiles 25 de enero: Festival Coreográfico

Festival Coreográfico 26, 27, 28, 29 de enero: Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Fase del Concurso de Murgas Adultas

Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Fase del Concurso de Murgas Adultas 30 de enero: Concurso de agrupaciones musicales

Concurso de agrupaciones musicales 31 de enero: Final de Murgas Adultas

Final de Murgas Adultas 1 de febrero: Gala de la reina infantil

Gala de la reina infantil 4 de febrero: Gala de Elección de la reina de los mayores

Gala de Elección de la reina de los mayores 6 de febrero: Canción de la Risa

Canción de la Risa 7 de febrero: Concurso de comparsas

Concurso de comparsas 8 de febrero: Concurso de disfraces y Certamen de Rondallas

Concurso de disfraces y Certamen de Rondallas 10 de febrero: Concierto de presentación de Los Fregolinos

Concierto de presentación de Los Fregolinos 11 de febrero: Gala de Elección de la Reina del Carnaval

Gala de Elección de la Reina del Carnaval 12 de febrero: Festival de presentación de La Zarzuela

Festival de presentación de La Zarzuela 13 de febrero: Cabalgata Anunciadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Cabalgata Anunciadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 14 de febrero: Sábado de carnaval y primer Carnaval de Día

Sábado de carnaval y primer Carnaval de Día 16 de febrero: Lunes de carnaval

Lunes de carnaval 17 de febrero: Coso del carnaval

Coso del carnaval 18 de febrero: Entierro de la sardina

Entierro de la sardina 21 de febrero: Carnaval de Día. Segunda jornada y sábado de piñata

Carnaval de Día. Segunda jornada y sábado de piñata 22 de febrero: Domingo de Piñata

Los Indianos 2026

Los Indianos es una de las celebraciones más esperadas del Carnaval. Cada año, el lunes de Carnaval, la isla de La Palma rinde homenaje a los emigrantes que regresaron de América, especialmente de Cuba.

En 2026, esta fiesta ase celebrará el 16 de febrero, las calles de Santa Cruz de La Palma se llenarán de vida en una jornada única.