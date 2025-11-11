Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calendario del Carnaval de Canarias 2026: estas son todas las fechas clave

Este próximo año, el Carnaval dará comienzo dos semanas después de las fiestas navideñas.

Helena Ros

Helena Ros

El Carnaval de Canarias 2026 ya tiene las fechas confirmadas y promete ser una de las ediciones más espectaculares de los últimos años. Las islas se preparan para llenar sus calles de música, ambiente, color y diversión para atraer a residentes y visitantes.

Fechas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria se transformará del 23 de enero al 1 de marzo de 2026 en `Las Vegas´ con casi 40 actos programados, entre los que hay novedades y una nueva imagen que conmemora los 50 años del Carnaval capitalino.

Estos son todos los actos para disfrutar del Carnaval 2026 en Las Palmas de Gran Canaria:

  • 23 de enero: Pregón del Carnaval
  • 24 de enero: Festival Coreográfico y Murgas Infantiles
  • 25 de enero: Gala del Trono Infantil
  • 30 de enero: Preselección Drag
  • 31 de enero: Concurso de Disfraces Adultos
  • 1 de febrero: Noche de Transformistas
  • 2, 3, 4 y 5 de febrero: Fases del Concurso de Murgas
  • 6 de febrero: Comparsas Infantiles y Concurso de Comparsas Adultas
  • 7 de febrero: Final de Murgas
  • 8 de febrero: Carnaval Canino y Gala de la Gran Dama
  • 9 de febrero: Gala de la Integración
  • 13 de febrero: Gala de la Reina
  • 14 de febrero: Carnaval Familiar
  • 15 de febrero: Concurso de Maquillaje Corporal
  • 17 de febrero: Cabalgata Infantil y Martes de Carnaval
  • 20 de febrero: Gala Drag Queen
  • 28 de febrero: Gran Cabalgata
  • 1 de marzo: «Viudas a la carrera» y Entierro de la Sardina
  • 17 y 21 de febrero y 1 de marzo: Carnaval de Día
  • 13, 14, 16, 20, 21, 27 y 28 de febrero: Noches de Carnaval

Fechas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife también se prepara para disfrutar del Carnaval 2026, con una programación llena de actos y un escenario inspirado en `Ritmos Latinos´.

Estos son todos los actos para disfrutar del Carnaval 2026 en Santa Cruz de Tenerife:

  • 16 de enero: Inauguración del Carnaval
  • 23 y 24 de enero: Primera y segunda fase murgas infantiles
  • 25 de enero: Festival Coreográfico
  • 26, 27, 28, 29 de enero: Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Fase del Concurso de Murgas Adultas
  • 30 de enero: Concurso de agrupaciones musicales
  • 31 de enero: Final de Murgas Adultas
  • 1 de febrero: Gala de la reina infantil
  • 4 de febrero: Gala de Elección de la reina de los mayores
  • 6 de febrero: Canción de la Risa
  • 7 de febrero: Concurso de comparsas
  • 8 de febrero: Concurso de disfraces y Certamen de Rondallas
  • 10 de febrero: Concierto de presentación de Los Fregolinos
  • 11 de febrero: Gala de Elección de la Reina del Carnaval
  • 12 de febrero: Festival de presentación de La Zarzuela
  • 13 de febrero: Cabalgata Anunciadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
  • 14 de febrero: Sábado de carnaval y primer Carnaval de Día
  • 16 de febrero: Lunes de carnaval
  • 17 de febrero: Coso del carnaval
  • 18 de febrero: Entierro de la sardina
  • 21 de febrero: Carnaval de Día. Segunda jornada y sábado de piñata
  • 22 de febrero: Domingo de Piñata

Los Indianos 2026

Los Indianos es una de las celebraciones más esperadas del Carnaval. Cada año, el lunes de Carnaval, la isla de La Palma rinde homenaje a los emigrantes que regresaron de América, especialmente de Cuba.

En 2026, esta fiesta ase celebrará el 16 de febrero, las calles de Santa Cruz de La Palma se llenarán de vida en una jornada única.

Los Indianos

Los Indianos / Isla de La Palma

