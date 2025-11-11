Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sigue en directo la evolución de la borrasca 'Claudia' en Canarias
Clases suspendidas, fuertes vientos y lluvias que podrían provocar inundaciones

‘Claudia’ llega a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura: lluvias fuertes, viento y oleaje afectarán a la provincia de Las Palmas

La Aemet y Protección Civil activan alertas por el paso de la borrasca que dejará chubascos intensos, tormentas y riesgo en carreteras y zonas costeras

Aemet anuncia cielos cambiantes y lluvias débiles este miércoles en Canarias

Aemet anuncia cielos cambiantes y lluvias débiles este miércoles en Canarias / Juan Ramírez

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

El este de Canarias se prepara para el paso de la borrasca Claudia, que tras dejar lluvias torrenciales en Tenerife y las islas occidentales, afectará a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura a partir del jueves. Según Protección Civil, se esperan chubascos localmente fuertes, tormentas y viento del suroeste con rachas muy intensas, especialmente en cumbres y medianías.

Aunque las precipitaciones no serán tan intensas como en Tenerife o La Palma, no se descartan episodios puntualmente torrenciales que podrían provocar inundaciones locales en zonas urbanas bajas y en barrancos. Además, se prevé un temporal marítimo que afectará a puertos y paseos costeros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con olas de gran altura y fuerte oleaje.

En la vida cotidiana, el temporal podría generar cortes de tráfico en carreteras secundarias, interrupciones en transporte marítimo y retrasos en vuelos regionales, especialmente hacia y desde Lanzarote y Fuerteventura. Las autoridades aconsejan evitar zonas de riesgo, asegurar vehículos y objetos en exteriores, y seguir las actualizaciones oficiales en la RAN y Aemet.

Protección Civil recuerda que los ciudadanos deben extremar la precaución y priorizar la seguridad sobre cualquier desplazamiento, ya que el frente asociado a Claudia podría mantenerse activo hasta el viernes, afectando tanto a medianías como a zonas costeras de la provincia.

