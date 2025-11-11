Jorge Rey avisa de la llegada de tormentas y vientos fuertes en Canarias: así afectará la borrasca Claudia a partir de mañana

Canarias se prepara para un nuevo capítulo de tiempo severo con la llegada de la borrasca Claudia, que actualmente está situada en el Atlántico. Esto es lo que ha anunciado el meteorólogo Jorge Rey en uno de sus vídeos. Según este experto, a partir de mañana miércoles, el archipiélago sufrirá los efectos de un temporal de lluvia, viento y tormentas.

Jorge Rey advierte que "los modelos empiezan a decir con más confianza y con más seguridad la formación de borrascas que de cara a la segunda quincena del mes de noviembre nos afectarán con la llegada de vientos de norte", situando a Canarias como protagonista de este escenario meteorológico extremo.

Además, la AEMET ya ha publicado una nota especial sobre el temporal: "Un sistema de frentes alcanzará Canarias entre el miércoles y el jueves con chubascos que pueden ser fuertes y muy fuertes, así como persistentes y acompañados de tormenta". Además, los avisos naranjas están activos en Tenerife y La Palma, con posibilidades de acumulados de hasta 100 l/m² y rachas de viento superiores a 80 km/h.

Un frente atlántico activo que llega de oeste a este

La estructura atmosférica está marcada por una profunda baja en el Atlántico y un río de humedad que conectará con una vaguada en altura. Esta mezcla provocará que Canarias experimente lluvias copiosas, especialmente en las islas occidentales. El frente primero golpeará desde hoy martes con algunos chubascos débiles, pero será el miércoles cuando "las lluvias empezarán a caer distribuyéndose por las vertientes del oeste y suroeste de las islas", según el meteorólogo.

La AEMET ha publicado estos riesgos para la población insular de cara a mañana:

Acumulados elevados: en zonas del suroeste del archipiélago podrían superar los 100 litros por metro cuadrado.

en zonas del suroeste del archipiélago podrían superar los 100 litros por metro cuadrado. Vientos intensos: rachas de 90-100 km/h en medianías y zonas altas, incluso riesgo de ramas u objetos desprendidos.

rachas de 90-100 km/h en medianías y zonas altas, incluso riesgo de ramas u objetos desprendidos. Temporal costero: oleaje y riesgo en puertos y paseos marítimos.

oleaje y riesgo en puertos y paseos marítimos. Inundaciones en barrancos: crecida súbita en cauces, especialmente bajo lluvia persistente.

Ante este escenario, las autoridades han recomendado extremar precauciones, evitar desplazamientos en zonas de riesgo y seguir en tiempo real los avisos que se vayan activando.

La borrasca Claudia también afectará a la península

La borrasca Claudia llegará con fuerza al oeste peninsular con lluvias persistentes y viento. Canarias será una de las regiones donde más impacte esta borrasca. Por esta razón, la AEMET se ha visto obligada a fijar avisos naranjas desde primeras horas del miércoles.

Jorge Rey reitera que "toda España está entrando en una sucesión encadenada de bajas presiones" y que 'el veranillo de San Martín', esa breve ventana de buen tiempo en noviembre, será muy corto, ya que después vendrá la fase más activa del temporal. Las temperaturas tenderán a descender a partir del fin de semana, consolidando un ambiente plenamente otoñal tras varios días de anomalías térmicas elevadas para noviembre.

La AEMET advierte de que el sistema frontal de Claudia se extenderá en los próximos días hacia la Península, afectando primero a Galicia y a la cornisa cantábrica con lluvias intensas, tormentas y viento del suroeste muy fuerte. Desde el miércoles, se esperan precipitaciones persistentes en el noroeste peninsular, con especial incidencia en las provincias de Pontevedra, A Coruña y Lugo. El viento soplará con fuerza en zonas de montaña y litoral, y se prevé temporal marítimo en el Atlántico gallego con olas que podrían superar los 5 metros.