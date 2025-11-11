María Cruz habla tras su expulsión de ‘Operación Triunfo 2025’: "He sentido el calor del público"

La canaria María Cruz fue expulsada de la Academia OT Prime Video con un 84% de los votos, marcando así su salida tras ocho galas intensas. En esta entrevista exclusiva, comparte con nosotros sus primeras impresiones al regresar a la realidad.

Finalmente, el público dio por finalizado su paso por el concurso al batirse en duelo con Cristina, una de las grandes favoritas. Salió por la puerta grande con el 84% de los votos y ejecutando una actuación en honor a Nathy Peluso que fue algo más que una declaración de intenciones, fue un mensaje más que transparente para la sociedad que se esconde tras los perfiles en redes sociales y el qué dirán.

Apenas unas horas después de haber abandonado uno de sus grandes sueños, la canaria se reunió en exclusiva con La Provincia para hacer un primer y breve balance de sus emociones hasta la fecha. Aún con el shock de la experiencia vital experimentada y los recuerdos que perdurarán en su mente y corazón tras ser alumna de reconocidas personalidades del sector como Noemí Galera, Manu Guix, Mamen Márquez o Pablo Lluch, María atinó a sincerarse todo lo que la información le permitió. Recordemos que aún no ha visto nada ni leído si quiera lo que se dice de ella en las redes sociales.

María Cruz, agradecida con el público de OT 2025 a pesar de los comentarios

“Estoy muy agradecida por las críticas constructivas, porque al final todo esto es un aprendizaje, que es para lo que estamos aquí”, expresó la cantante, mostrando una actitud madura y abierta. Al ser preguntada por su futuro, María aseguró que se encuentra en un proceso de autodescubrimiento: “Me planteo un futuro de mucho estudio, no solo a nivel musical, sino también personal. Quiero ser honesta y no apresurarme con nada que no me represente”.

La artista adelantó que su próximo proyecto buscará reflejar su autenticidad, combinando su amor por la música y la danza. “Quiero ofrecer algo que me represente de verdad, con influencias musicales y también de la danza”, señaló.

Sobre sus referentes y deseos musicales, no dudó en confesar que le hubiera encantado cantar con Guillo Rist, compañero de edición con el que mantiene una estrecha amistad. “Le escribí una carta ayer y le dije que fuera de la academia seguro compartiremos escenario”, reveló entre risas.

María, que proviene del mundo de las orquestas, destacó su versatilidad y sus influencias diversas: “Me encuentro mucho en lo urbano, pero también me gustan el rock y el jazz, con artistas como Ella Fitzgerald que me inspiran mucho”.

En cuanto a la experiencia en el concurso, reconoció haberse sentido siempre querida por sus compañeros y profesores, y defendió al público del programa: “El público es muy honesto y amoroso. Siempre he sentido su calor”. Sentenció así todos los comentarios que se originaron en redes sociales a raíz del silencio durante sus intervenciones en las actuaciones grupales y a los que decían que era fruto del hate por parte del fandom de Olivia debido a su estrecha relación con Crespo.

Con serenidad y gratitud, María Cruz cierra una etapa para abrir otra llena de ilusión, autenticidad y nuevas metas artísticas.