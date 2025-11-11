Miguel Ángel Ramírez critica el olvido de Canarias por parte del gobierno central: "Tienen que defendernos desde Madrid"

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, compartió una firme opinión sobre la actual política española, subrayando la importancia de que Canarias defienda sus propios intereses desde Madrid. En el pódcast de Bruno Agostini, Ramírez insistió en que su prioridad no es la política partidista, sino el bienestar de las Islas.

El empresario, quien se define como un gestor ajeno a la política partidista, reconoció el sistema democrático español, históricamente dirigido por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE). Señaló que la democracia en España es "rica" porque permite a los ciudadanos alternar su voto entre estos dos grandes partidos desde la Transición. No obstante, admitió que el "cansancio de los ciudadanos" ha propiciado el surgimiento de nuevas fuerzas políticas.

El olvido histórico de Canarias

Más allá de la preferencia por un partido u otro a nivel nacional, Ramírez enfatizó que su verdadera preocupación radica en Canarias. Advirtió que, si la Península no presta atención a las islas, Canarias corre el riesgo de ser olvidada. De hecho, declaró categóricamente que: “si no se mira para Canarias, las islas podrían convertirse en una colonia o, peor aún, en una cárcel de inmigrantes".

Para evitar este escenario, es fundamental que Madrid brinde respeto y reconocimiento a los derechos de los canarios. Ramírez listó varios elementos clave de defensa económica y fiscal que deben ser protegidos, incluyendo el Régimen Económico y Fiscal (REF), la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC), y el descuento del 75% en los viajes a la Península. Este descuento es visto como una necesaria compensación por vivir en un territorio tan alejado de la península ibérica.

La solución, según Ramírez

Ramírez fue tajante al proponer una estrategia para asegurar estos beneficios: "En Canarias los canarios tenemos que votarle a los canarios para que nos representen en Madrid y para que nos defiendan".

El presidente de la UD Las Palmas argumentó que la defensa territorial es una práctica común y exitosa en otras comunidades. Criticó la situación en la que otras regiones obtienen ventajas, deseando que Canarias pudiera ser como los catalanes, capaces de obtener recursos para la comunidad. Para Ramírez, la clave es que Canarias consiga influir en la política de España, asegurando una buena representación de diputados en Madrid para poder exigir y ser fundamental. Si se logra esta influencia, Canarias conseguirá "mejores y mayores recursos" que resultarán en una "vida más cómoda a todos los ciudadanos de nuestra tierra".

Políticas sociales y el coste de la vida

La opinión de Ramírez se extendió a la esfera socioeconómica. Al ser consultado sobre si los canarios pueden vivir dignamente con un sueldo de 1000 € o 1300 €, puntualizó que el problema principal no es solo lo que se gana, sino "en lo que vale tu dinero" y el alto coste de la vida.

Abogó por la implementación de políticas sociales sólidas, especialmente en el ámbito de la vivienda. Recordó cómo en el pasado existían viviendas sociales (como las del Patronato Francisco Franco) y cuestionó por qué no se lleva a cabo hoy una política para construir "viviendas normales dignas para la gente que no tiene recursos económicos", considerando el alto coste de la vivienda y los intereses bancarios actuales.

Finalmente, el empresario defendió la necesidad de la iniciativa privada para complementar los servicios públicos. Aunque apoya la educación y la sanidad gratuitas, insiste en que deben ser "de calidad". Respecto a la sanidad, sugirió que, ante las largas listas de espera (mencionando demoras de tres meses para una radiografía), el gobierno debería derivar a los ciudadanos a hospitales privados y pagarles para que reciban atención inmediata. Concluyó que, para dar un servicio de calidad a todos, se necesita la iniciativa privada, cuyos empresarios han arriesgado su patrimonio para construir grandes hospitales y clínicas.