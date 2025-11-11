El PP saca pecho por los presupuestos «más sociales»

El Grupo Parlamentario Popular defendió ayer que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 consolidan la estabilidad institucional y el gasto social en Canarias. La formación destacó que se trata de los terceros de la legislatura y que ascienden a 12.500 millones de euros, unas cuentas que «cumplen, planifican y dan seguridad institucional», según la portavoz del grupo, Luz Reverón, quien definió las cuentas como «las más sociales» de las presentadas hasta ahora. A su juicio, los 8.300 millones destinados a Sanidad, Educación y Servicios Sociales refuerzan los pilares básicos del estado del bienestar y «responden a las necesidades reales de las familias, las pymes y los autónomos canarios».

Reverón reprochó a los grupos de la oposición su «intento de desacreditar» los Presupuestos. Insistió en que el objetivo del Gobierno es «poner a las personas en el centro, apoyar la economía real y acelerar la transición energética», y reclamó a la oposición que «abandone una política estéril» para centrarse en «aprobar unas cuentas que generen bienestar y oportunidades para la ciudadanía canaria». Recordó que son los terceros presupuestos de esta legislatura, en contraste con «el mal gobierno de Pedro Sánchez, que lleva tres años sin presentar unas cuentas estatales».

El portavoz de Presupuestos y Hacienda, Fernando Enseñat, destacó los hitos alcanzados por las consejerías dirigidas por el PP. En el área de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, dirigida por el vicepresidente y consejero Manuel Domínguez, el presupuesto asciende a más de 92 millones de euros, con el propósito de diversificar la economía, potenciar la competitividad, fomentar la internacionalización y reforzar la formación y el talento. Enseñat recordó que se potenciarán los programas de apoyo a autónomos y pymes, con medidas como la mejora de la cuota cero.

En Educación, la consejería liderada por Poli Suárezdispondrá de más de 2.300 millones de euros, el mayor presupuesto educativo en la historia del Archipiélago. Entre las principales medidas, Enseñat destacó el programa de libros de texto gratuitos, una inversión de 126 millones para contratar más docentes, 25 millones para desayunos y comedores escolares y 22 millones de euros para auxiliares educativos.

Los conservadores aseguran que las partidas responden «a familias, pymes y autónomos»

En Turismo y Empleo, la consejera Jéssica de León gestionará 262 millones de euros, mientras que el Servicio Canario de Empleo alcanzará los 351 millones. El PP sostiene que los objetivos son «mantener al turismo como motor de empleo y riqueza, pero con un modelo sostenible y regenerativo».

El área de Transición Ecológica, dirigida por Mariano Hernández Zapata, contará con dos grandes líneas de inversión: 286 millones de euros para políticas energéticas y 188 millones para actuaciones medioambientales. El objetivo, según el PP, es avanzar hacia «una energía más limpia, sostenible y barata» en el Archipiélago.

La consejería de Hacienda, dirigida por Matilde Asián, que coordinó la elaboración de las cuentas, incluye un plan de alivio fiscal que supondrá 44 millones menos en impuestos en 2026, con rebajas en la compra de vivienda habitual y reducciones en el IRPF.

El PP destacó también la actualización de las dietas por desplazamientos médicos, una medida que llevaba siete años sin modificarse y que, según el diputado palmero Jacob Qadri, «corrige una injusticia con los residentes en las islas no capitalinas».