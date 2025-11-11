Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tiempo en Canarias para este martes: la Aemet predice intervalos nubosos y lluvias débiles

También se espera un ligero descenso de las temperaturas mínimas

Mapa del tiempo de este martes.

Mapa del tiempo de este martes. / Aemet

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias espera este martes, 11 de noviembre, una jornada con intevalos nubosos y lluvias débiles.

En Lanzarote y Fuerteventura habrá un predominio de los cielos poco nubosos, que también estarán durante la madrugada en la costa. En el resto de islas, se espera un predominio de los intervalos nubosos, abriendo amplios claros durante la mañana y tendiendo a nuboso por la tarde en zonas de interior.

No se descartan precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas en la provincia occidental. Además, las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en las islas más orientales. Viento flojo con predominio del régimen de brisas, girando en general a suroeste por la tarde en las islas montañosas, siendo moderado en zonas altas expuestas.

Esta es la previsión para este martes:

LANZAROTE

Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Arrecife 19 25

FUERTEVENTURA

Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Puerto del Rosario 19 24

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos ocasionales en el suroeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Las Palmas de Gran Canaria 20 24

TENERIFE

Nuboso en el norte y oeste con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, abriendo claros en el noreste. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 24

La nubosidad y probabilidad de precipitaciones en las medianías se mantiene

Cielos nubosos en Canarias, archivo. / Jose Perez Curbelo

LA GOMERA

Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con algún intervalo de fuerte en los extremos noroeste y este, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): San Sebastián de La Gomera 20 24

LA PALMA

Nuboso en el norte y este, con probables lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste en la primera mitad del día, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Santa Cruz de La Palma 17 23

EL HIERRO

Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste en la primera mitad del día, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Valverde 16 19

