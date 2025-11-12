La AEMET informa: hasta cuando estarán activos los avisos en Canarias por el paso de la borrasca Claudia

Canarias se encuentra en alerta debido a la borrasca Claudia. Las primeras precipitaciones ya han llegado a La Palma, mientras el resto de las islas se preparan para afrontar un temporal que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar avisos amarillos y naranjas en todos los territorios para los días 12 y 13 de noviembre, con especial atención a ciertas zonas. La población está ansiosa por que la tormenta pase lo antes posible, y sigue de cerca las alertas emitidas por las autoridades, que ya cuentan con una fecha estimada de finalización.

Entre hoy, miércoles 12 de noviembre, y mañana, jueves 13 de noviembre, Canarias enfrentará una situación meteorológica excepcional debido a la borrasca Claudia, que mantiene en vilo a todos los canarios desde que se emitieron las alertas a principios de semana. A partir de las 11:00 horas de hoy, la provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene activadas alertas en la isla capitalina y en La Palma, que más tarde se elevarán a nivel naranja en El Hierro y La Gomera. Mientras tanto, en Gran Canaria, desde las 15:00 horas, se activa el aviso amarillo por fenómenos costeros en el norte de la isla de Gran Canaria.

Inicio del temporal – Miércoles 12 de noviembre desde las 11:00 horas

Las nubes empezarán a llegar por el noroeste del archipiélago, afectando en primer lugar a La Palma, donde ya está lloviendo con fuerza y a medida que avance la jornada, se espera que las precipitaciones se extiendan hacia el resto de las islas occidentales. Así es la sucesión de avisos de la AEMET:

A partir del mediodía del miércoles (12:00 horas) , la AEMET activa avisos amarillos por lluvias y viento en La Palma y Tenerife .

, la AEMET activa por en . A las 15:00 horas , La Palma pasa a aviso naranja por precipitaciones muy fuertes.

, pasa a por precipitaciones muy fuertes. A las 18:00 horas , el aviso naranja se extiende también a Tenerife .

, el se extiende también a . En El Hierro y La Gomera , se activan avisos amarillos por tormentas, viento y oleaje , mientras que en Gran Canaria se limita inicialmente al oleaje .

, se activan por , mientras que en se limita inicialmente al . Durante la noche del miércoles al jueves, los chubascos se generalizan en las islas occidentales, con tormentas eléctricas y acumulaciones intensas.

Hasta hoy por la noche, los avisos se mantendrán activados así.

Meteored | ECMWF

Máxima intensidad del temporal – Jueves 13 de noviembre (de 00:00 a 13:00 h)

Durante la madrugada y la mañana del jueves se registrará el pico del temporal. Entre las 00 horas, el amanecer y el medio día, todas las islas tendrán avisos activos, y las tormentas harán acto de presencia en las islas occidentales, y el temporal marítimo afectará a Lanzarote y Fuerteventura. Según el aviso oficial del jueves de la AEMET, las alertas se distribuirán así:

Provincia de Santa Cruz de Tenerife: La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife

Los avisos naranjas por lluvias y tormentas estarán activos desde las 00:00 hasta entre las 08:00 y las 12:00 horas .

por estarán . En La Palma , los acumulados podrán alcanzar los 100 mm/12 h y las rachas de viento de 80 km/h .

, los acumulados podrán alcanzar los y las . En Tenerife , las lluvias más intensas se concentrarán entre las 03:00 y las 09:00 horas , con viento fuerte en cumbres y costa norte .

, las lluvias más intensas se concentrarán entre , con . La Gomera y El Hierro mantienen alertas amarillas hasta media mañana por chubascos fuertes y viento del suroeste.

Gran Canaria

Avisos naranja por lluvias y tormentas y amarillo por viento y fenómenos costeros desde las 00:00 hasta las 14:00 horas.

y desde las Se esperan precipitaciones intensas en el oeste y cumbres, y viento fuerte del suroeste.

El grueso de la borrasca Claudia se concentrará durante estas horas, por lo que la Consejería de Educación ha tomado la decisión de suspender las clases en toda la comunidad con el fin de evitar desplazamientos y garantizar la seguridad de los estudiantes, profesores y personal administrativo. Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del clima y seguir las indicaciones oficiales para prevenir riesgos.

Desplazamiento hacia el este y final del episodio – Tarde del jueves 13 de noviembre

A partir del mediodía del jueves, la tormenta se desplaza hacia el este del archipiélago. En Lanzarote y Fuerteventura, se mantienen avisos amarillos por viento desde las 00:00 hasta las 16:00 horas, con rachas de hasta 70 km/h y oleaje en la costa oeste y norte.

Tabla de los avisos por hora e isla de la tormenta Claudia / AEMET

En el resto de islas, las lluvias remiten progresivamente, pero el viento y el mar de fondo continuarán siendo intensos hasta última hora de la tarde (17:00–18:00 h en La Palma, El Hierro y Tenerife).

Desde la AEMET, Protección Civil y el 112 de Canarias recuerdan que siempre debes estar atento a los avisos que envíen los canales oficiales. Recuerda que en LaProvincia.es puedes seguir en directo los efectos de la borrasca Claudia.