Directo | La borrasca Claudia ya descarga en Canarias: Aemet alerta por lluvias y riesgo de inundaciones

La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha activado el aviso naranja por chubascos tormentosos en La Palma, el suroeste de Tenerife y Gran Canaria. Las lluvias podrán llegar hasta los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas a partir de la tarde del miércoles y el jueves

Así impactará la borrasca Claudia en Canarias: continúa la previsión de lluvias intensa con 100 l/m2 en 24 horas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos por el temporal asociado a la borrasca Claudia, que afectará a Canarias desde el miércoles, comenzando por la provincia de Santa Cruz de Tenerifey se extenderá a la provincia de Las Palmas el jueves. Este temporal puede provocar lluvias intensas y rachas de viento que serían superiores a los 80 kilómetros por hora, además de causar un temporal costero muy peligroso en las islas de Gran CanariaLanzarote y Fuerteventura .

Las autoridades han decidido suspender la actividad lectiva y el servicio de comedor en La Palma a partir de las 13:30 horas del miércoles y, a partir de las 15:00 horas, todas las islas de la provincia occidental (La Palma, El HierroLa Gomera y Tenerife) que pasarán a modalidad telemática para garantizar la seguridad de alumnado y personal educativo.

