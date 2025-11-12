Directo | La borrasca Claudia ya descarga en Canarias: Aemet alerta por lluvias y riesgo de inundaciones

Gran Canaria se prepara para las fuertes precipitaciones de Claudia

La borrasca Claudia llega este miércoles al Archipiélago canario con previsión de fuertes precipitaciones, vientos, tormentas y mala mar, por lo que el Estado, el Gobierno autonómico y los cabildos han declarado la situación de alerta y los ayuntamientos han activado sus planes de prevención para evitar daños por inundaciones, desbordamiento de barrancos, cortes de carreteras, caída de árboles o desprendimiento de techos y cornisas.

En Gran Canaria se espera que el temporal afecte especialmente a las zonas del sur y la cumbre, con lluvias que pueden descargar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 80 litros en 12 horas. Ante ello, los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán tienen desplegados desde ayer sus servicios de emergencias para vigilar los barrancos y las desembocaduras en la costa, así como retirar vegetación o elementos que puedan bloquear el paso del agua hacia el mar.

Desde el Cabildo grancanario, el presidente Antonio Morales, explicó que se están redoblando esfuerzos y coordinando acciones con los ayuntamientos para prevenir los efectos que pueda tener en la borrasca Claudia, cuya llegada a la isla está prevista para la madrugada del jueves. La Dirección del Plan Insular de Protección Civil de Gran Canaria (PEIN) declaró la alerta por lluvia, viento y riesgo de inundación, que entra en vigor a partir de las 20.00 horas de este miércoles.