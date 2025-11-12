En Directo
Directo | La borrasca Claudia ya descarga en Canarias: Aemet alerta por lluvias y riesgo de inundaciones
La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha activado el aviso naranja por chubascos tormentosos en La Palma, el suroeste de Tenerife y Gran Canaria. Las lluvias podrán llegar hasta los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas a partir de la tarde del miércoles y el jueves
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos por el temporal asociado a la borrasca Claudia, que afectará a Canarias desde el miércoles, comenzando por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y se extenderá a la provincia de Las Palmas el jueves. Este temporal puede provocar lluvias intensas y rachas de viento que serían superiores a los 80 kilómetros por hora, además de causar un temporal costero muy peligroso en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura .
Las autoridades han decidido suspender la actividad lectiva y el servicio de comedor en La Palma a partir de las 13:30 horas del miércoles y, a partir de las 15:00 horas, todas las islas de la provincia occidental (La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife) que pasarán a modalidad telemática para garantizar la seguridad de alumnado y personal educativo.
Las Palmas de Gran Canaria refuerza su operativo municipal ante la alerta por fuertes lluvias y vientos
El Ayuntamiento cerrará los parques públicos vallados y suspenderá las actividades al aire libre a partir de las 12:00 horas. La alcaldesa, Carolina Darias, preside el dispositivo de emergencia y refuerza los servicios municipales para garantizar una respuesta eficaz.
Mogán activa su plan de emergencia y suspende las clases ante la llegada de la borrasca Claudia
La alcaldesa Onalia Bueno pide a la población permanecer en casa y extremar la precaución ante el temporal que afectará al suroeste de Gran Canaria
La Consejería de Medio Ambiente de La Palma adopta nuevas medidas
El Cabildo palmero ha cerrado la red insular de senderos y pistas forestales, además de áreas recreativas, acampadas u otras actividades en el interior del monte y el acceso al tubo volcánico de la Cueva de las Palomas.
Las primeras lluvias de la borrasca Claudia dejan ya hasta 13 litros/m2 en La Palma
Las primeras lluvias asociadas a la llegada a Canarias de la borrasca Claudia han dejado a lo largo de la noche hasta 13 litros de agua por metro cuadrado en La Palma, según registros de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ancor Torrens
La lluvia intensa llegará hoy de golpe a Canarias: se mantienen los avisos por más de 100 litros en 24 horas
La borrasca Claudia impactará de lleno en Canarias entre este miércoles y jueves, dejando precipitaciones torrenciales, viento fuerte y temporal costero.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los avisos naranjas en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde podrían acumularse más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas, especialmente en las vertientes suroeste.
Más información aquí
Luis Miguel Mora
El Estatuto de los Trabajadores responde a la pregunta que se hacen hoy todos los trabajadores canarios: ¿Tengo que ir a trabajar si hay alerta por la borrasca Claudia?
Canarias se prepara para enfrentar en las próximas horas uno de los temporales más intensos del año. Según las previsiones, la borrasca Claudia podría dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en algunas zonas del archipiélago, con vientos que alcanzarían los 80 km/h y un oleaje de hasta 4 metros. Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado las alertas amarilla y naranja en todas las islas. En este contexto, muchos canarios se preguntan: ¿es necesario acudir al trabajo?
Jesús Montesdeoca
Gran Canaria se prepara para las fuertes precipitaciones de Claudia
La borrasca Claudia llega este miércoles al Archipiélago canario con previsión de fuertes precipitaciones, vientos, tormentas y mala mar, por lo que el Estado, el Gobierno autonómico y los cabildos han declarado la situación de alerta y los ayuntamientos han activado sus planes de prevención para evitar daños por inundaciones, desbordamiento de barrancos, cortes de carreteras, caída de árboles o desprendimiento de techos y cornisas.
En Gran Canaria se espera que el temporal afecte especialmente a las zonas del sur y la cumbre, con lluvias que pueden descargar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 80 litros en 12 horas. Ante ello, los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán tienen desplegados desde ayer sus servicios de emergencias para vigilar los barrancos y las desembocaduras en la costa, así como retirar vegetación o elementos que puedan bloquear el paso del agua hacia el mar.
Desde el Cabildo grancanario, el presidente Antonio Morales, explicó que se están redoblando esfuerzos y coordinando acciones con los ayuntamientos para prevenir los efectos que pueda tener en la borrasca Claudia, cuya llegada a la isla está prevista para la madrugada del jueves. La Dirección del Plan Insular de Protección Civil de Gran Canaria (PEIN) declaró la alerta por lluvia, viento y riesgo de inundación, que entra en vigor a partir de las 20.00 horas de este miércoles.
Ancor Torrens
La Palma activa el Plan de Emergencias Insular ante la inminente llegada de la borrasca Claudia
El Cabildo de La Palma ha anunciado la activación del Peinpal (Plan de Emergencias Insular) a partir de este miércoles, 12 de noviembre, ante la inminente llegada de la borrasca Claudia, que será la primera isla afectada del archipiélago.
Desde la institución realizan una serie de recomendaciones a la población para prevenir incidentes y garantizar la seguridad, especialmente en zonas de barrancos, laderas y áreas costeras expuestas al fuerte oleaje y viento. También recuerda que la hora de salida de los centros educativos se ha adelantado a las 13:00 horas.
El Cabildo recuerda la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, no acercarse a cauces ni costas.
Ancor Torrens
Telde pide la colaboración ciudadana para despejar barrancos ante el peligro de inundaciones
El Ayuntamiento de Telde ha solicitado a la ciudadanía retirar los vehículos estacionados en los barrancos de Ojos de Garza —junto al Aeropuerto de Gran Canaria— y de Las Bachilleras, ante la activación de la alerta por lluvias derivada de la llegada de la borrasca Claudia.
El consistorio advierte del riesgo de crecidas súbitas y pide la colaboración vecinal para avisar a quienes puedan tener sus coches en esas zonas y evitar daños o arrastres por la fuerza del agua.
Ancor Torrens
Las Palmas de Gran Canaria activa la alerta por lluvias e inundaciones desde la medianoche del miércoles
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado la activación de la alerta por lluvias e inundaciones a partir de las 00:00 horas de este jueves, 13 de noviembre, ante la llegada de la borrasca Claudia.
El consistorio capitalino pide a la población seguir las recomendaciones oficiales y, en caso de emergencia, contactar con el 1-1-2 Canarias.
El aviso se emite dentro del dispositivo municipal de prevención frente a posibles acumulaciones de agua y escorrentías en zonas bajas o con riesgo de inundación.
- Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
- La Aemet alerta de que la borrasca Claudia amenaza a Canarias con lluvias torrenciales y rachas de viento de más de 80 km/h
- «Me dejo violar, me la chupas y me cago en todos los santos»
- Canarias deja atrás el calor sofocante: la Aemet prevé hoy un descenso notable en medianías y zonas altas
- La Aemet avisa: vuelve la lluvia y bajan las temperaturas en Gran Canaria este jueves
- Así afectará la borrasca Claudia a Canarias: la AEMET ya ha activado avisos en todas las islas del archipiélago
- El ‘amigo invisible’ de Koldo en Canarias
- La AEMET alerta de la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: activa los avisos y manda recomendaciones a los ciudadanos de estas islas