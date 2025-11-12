Canarias se blinda contra la gripe aviar, pero el precio de los huevos seguirá subiendo

España y Canarias se blindan contra la gripe aviar. Desde el pasado lunes no se pueden criar aves al aire libre en ningún rincón del Archipiélago. Pero esta medida no librará a los consumidores isleños de pagar la docena de huevos más cara. La ovoflación –que a principio de año azotó Estados Unidos– ha llegado también a esta parte del globo y productores y distribuidores advierten de que los precios ya se están disparando, todavía más que antes, ya que se trata de un producto que se ha encarecido un 12,2% en este año. Además, se extiende el temor a que la caída de la producción acabe produciendo escasez de producto nacional y convirtiendo al huevo en un artículo de lujo.

Los focos de gripe aviar se han extendido por España provocando el sacrificio de 2,7 millones de gallinas en todo el país. Unos sacrificios que generan, inevitablemente, una caída importante en la producción de este alimento básico en la dieta de muchos canarios, lo que no hace otra cosa que incrementar su precio. La unidad, es decir, cada huevo se vende ya por encima de los 25 céntimos, cuando no hace tanto tiempo, era común encontrarlos a 16, 17 o 18 céntimos. Una circunstancia que está elevando el precio de la docena de los de tamaño mediano hasta casi los cuatro euros. Pero el encarecimiento no se inicia ahora. De hecho, el Índice de Precios de Consumo (IPC), señala que los huevos son uno de los productos que más ha subido de precio en lo que llevamos de 2025. En concreto, un 12,2%. Un porcentaje que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cifra en un euro por docena en el caso de los huevos de talla M. Una subida que se acumula a la de los años anteriores, cuando también experimentó incrementos reseñables.

‘In crescendo’

Pero el sector advierte que esto irá a más. Y Canarias se verá irremediablemente afectada, porque aunque no se han detectado focos de gripe aviar en el Archipiélago y, por lo tanto, no se han producido sacrificios, el territorio importa casi el 40% de los huevos que se consumen. «Canarias ha sido un mercado de ocasión, un sumidero donde iban a parar los excedentes y ahora sencillamente no hay», explica Miguel López, miembro de la comisión ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias). Y aunque no considera que pueda producirse desabastecimiento «lo que llegue habrá que pagarlo mucho más caro».

Los supermercados en Canarias también temen que se pueda generar un problema serio de producción ante la intensidad del volumen de sacrificios que se están produciendo. Así lo indica el secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican), Alonso Fernández, que asegura que el problema se agudiza en el Archipiélago por la alta dependencia que tenemos del exterior. «La producción de huevos cayó muchísimo en la región a raíz de la normativa de bienestar animal y esto junto al problema de gripe aviar puede acarrear un problema serio», apuntó.

Un encarecimiento que afectará a la inmensa mayoría de los consumidores, ya que el huevo es uno de los productos por excelencia de las despensas canarias. Su consumo no ha parado de crecer en los últimos años al amparo de las dietas fit, la eliminación de la premisa de que solo se podía comer una cantidad limitada a la semana o su introducción en muchos desayunos y brunch.

Proteína barata

El huevo es además una de las proteínas más baratas. Y ahí radica uno de los mayores problemas. Las familias con menos recursos encontraban hasta ahora en este producto una alternativa asequible para llevar a cabo una dieta saludable. Las tortillas o los huevos fritos eran, de lejos, mucho más económicas que, por ejemplo, un buen filete de ternera. Ahora, su encarecimiento está recortando esta distancia complicando que muchos hogares puedan introducirlo en sus comidas diarias.

Y el problema puede persistir. El desarrollo de la gripe aviar todavía no se ha dado por concluido en España. Pero eso no es todo. Después de los sacrificios, una granja puede tardar hasta diez meses en volver a tener unos niveles de producción similares a los anteriores. Con lo que la entrada de menos huevos en el mercado persistirá, al menos, durante varios meses.