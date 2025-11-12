Un 'decreto Canarias' con 33 artículos para paliar la "urgente y extraordinaria necesidad" de las seis emergencias declaradas

"Canarias no puede esperar" a que haya presupuestos generales del Estado, tras dos años sin cuentas estatales, cuando "se enfrenta a seis situaciones de emergencia: migratoria, habitacional, energética, hídrica, climática y tecnológica". Además, el Archipiélago afronta el "reto demográfico y el crecimiento poblacional desigual entre islas". Así reza en la exposición de motivos del borrador del decreto elaborado por el Gobierno de Fernando Clavijo y que se remite al Consejo de Ministros para que sea aprobado, tal y como pactó el pasado mes de agosto en La Mareta el inquilino de Moncloa, Pedro Sánchez, con el jefe del Ejecutivo autonómico.

Un decreto ley, compuesto por 33 artículos, 13 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales, con el que se pretende solucionar "la urgente y extraordinaria necesidad de sostener el impulso de la agenda canaria y de garantizar que las políticas públicas y los proyectos que vertebran el archipiélago no se vean interrumpidos por razones ajenas a la voluntad ni al trabajo del pueblo canario".

Un texto, aprobado por el Consejo de Gobierno el 10 de noviembre, que cuenta con el respaldo del vicepresidente y líder del PP canario, Manuel Domínguez, y que este miércoles han conocido en su literalidad los portavoces de los siete grupos parlamentarios, convocado en la sede de Presidencia por el propio Clavijo para conseguir un "apoyo unánime" que permita no solo su aprobación por el Consejo de Ministros sino su posterior convalidación en el Congreso. No en vano, desde el gabinete se asegura que el decreto no es más que la plasmación legal de la agenda canaria que suscribieron con CC tanto los conservadores como los socialistas, para lograr el apoyo a las investiduras de Alberto Núñez Feijóo como de Sánchez.

Sobrecostes de la ultraperiferia

Desde la deducción en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) para habitantes de La Palma, La Gomera y El Hierro hasta concretar "medidas frente a los sobrecostes de la ultraperiferia y la insularidad alejada" -sobrecoste sanitario, agua desalinizada, regenerada o reutilizada; centros generadores de energía, instalaciones de almacenamiento de energía y el Registro Especial de Buques-, pasando por actuaciones "de apoyo a colectivos vulnerables -gratuidad del primer ciclo de educación infantil, accesibilidad al Ingreso Mínimo Vital (IMV), mejora de las pensiones no contributivas, la lucha contra la pobreza, la cofinanciación en materia de dependencia y el problema de la vivienda en el archipiélago canario-, la norma incluye una batería de "medidas urgentes" encaminadas a que "no solo cambien la historia del pueblo canario, sino que les permita tener futuro".

El último apartado del 'decreto Canarias' -el Capítulo IV- regula las medidas sobre bienes, infraestructuras y actividades esenciales en Canarias que deben ser abordadas a través de convenios bilaterales en materia del litoral, obras hidráulicas, carreteras, gestión aeroportuaria, vivienda, turismo, educación e investigación y transferencia de resultados"

Inversiones de interés social

El texto remitido al Gobierno central incluye una histórica reivindicación del Gobierno de Clavijo, como es "el uso de su remanente de tesorería para realizar inversiones" y no solo a pagar deuda. Ese dinero debe usarse "en inmuebles y equipamientos vinculados a fines de interés social, considerando como tales la educación, sanidad, el bienestar social y la vivienda".

