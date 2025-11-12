La ley de vivienda vacacional se aprueba con asignaturas pendientes

La ley que regula el alquiler vacacional salió adelante en el pleno del Parlamento, como era previsible, con los votos de los grupos que respaldan al Gobierno aunque con asignaturas pendientes que se tendrán que contemplar en otra normativa en relación con asuntos como la unidad de explotación o la residencialización de las zonas turísticas. La oposición cargó contra las 24 enmiendas in voce que se presentaron a última hora y su voto en contra provocó que decayeran, entre ellas la opción a que los hijos de los propietarios de viviendas vacacionales puedan heredar el negocio a su fallecimiento. La votación final fue de 39 votos a favor y 30 en contra de PSOE, NC y Vox.

La consejera de Turismo, Jessica de León, admitió que ha sido una norma "difícil de interiorizar, difícil de explicar, y difícil de gestionar" durante su tramitación y valorado por la acción de CC, PP, ASG y AHI "por estar al servicio del interés general y de no ser rehén en este Parlamento del tacticismo político". Igualmente ha agradecido el apoyo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez, "porque sin ellos esto no hubiera sido posible".

Tanto Gustavo Santana (PSOE) como Esther González (NC-bc) reprocharon a los grupos del cuatripartito que no les hayan apoyado ninguna de sus enmiendas donde defienden "el derecho de miles de familias canarias a alquilar y a no ser expulsadas de su propia tierra".

Autoenmiendas

Han cuestionado que el Gobierno "se ha enmendado a sí mismo" porque no cree en su propio proyecto de ley, que no busca "el equilibrio sino la expulsión", aparte de que nace "sin consenso". "Ha enfadado a casi todo el mundo salvo a los de siempre, los grandes empresarios turísticos", ha agregado.

González ha afeado también al Ejecutivo que no pusiera en marcha una moratoria de nuevas licencias, lo que ha ocasionado una "avalancha", aparte de que "se ha señalado con el dedo" a los pequeños propietarios de viviendas vacacionales.

"Este proyecto de ley abre la puerta para expulsar a miles de familias canarias de las zonas turísticas, familias que compraron su vivienda con escritura, con división horizontal y todos los papeles en regla", ha indicado.

Para la diputada canarista, los grupos del cuatripartito han decidido "legislar y votar en contra de su pueblo". "¿Por qué prefirieron proteger a los poderosos antes de escuchar a su gente?", se ha preguntado.