Nuevo acercamiento del TMT a España: comienzan las negociaciones para ubicar el telescopio en La Palma

Nuevo paso para hacer realidad la construcción del mayor telescopio del hemisferio norte en España. Los promotores del Telescopio de Treinta Metros (TMT) han anunciado el inicio de las negociaciones junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para ubicar el telescopio en Canarias. El consorcio TIO (siglas de TMT International Observatory) ve solvencia en la "generosa" oferta del Gobierno estatal, que asciende a 400 millones de euros, con lo que apuesta por crear una vía de negociación que establezca un nuevo observatorio en España, en concreto, el del TMT.

Tras la negativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a seguir financiando el telescopio en junio, el macroproyecto que lleva más de diez años en desarrollo parecía haber llegado a un callejón sin salida. Por esta razón, los 400 millones ofrecidos por el Gobierno de Pedro Sánchez son una "oportunidad potencial" para el Consorcio, que afirma que puede ser el empujón que falta para avanzar en el proyecto.

