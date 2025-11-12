La borrasca Claudia deja 13 litros por metro cuadrado en La Palma y activa alertas en Canarias

Las primeras lluvias asociadas a la llegada a Canarias de la borrasca Claudia han dejado a lo largo de la noche hasta 13 litros de agua por metro cuadrado en La Palma, según registros de la Agencia Estatal de Meteorología.

A partir de las 15.00 horas, se activa en esa isla la alerta por viento, lluvias y riesgo de inundaciones decretada por el Gobierno de Canarias, que a las 18.00 horas entrará en vigor en Tenerife, La Gomera y El Hierro, a medianoche se extenderá a Gran Canaria y a las 6.00 horas del jueves entrará en vigor en Lanzarote y Fuerteventura.

Lluvias de hasta 100 litros en 12 horas

La borrasca Claudia cruzará el Archipiélago de oeste a este, dejando precipitaciones intensas que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y acumular hasta 100 l/m² en doce horas, sobre todo en las vertientes oeste y sur de las islas más montañosas.

En La Palma, los registros más destacados hasta las 8.00 horas se han producido en El Paso (13,2 l/m²), Puntagorda (11 l/m²), Tijarafe (9,4 l/m²) y el Roque de los Muchachos (9,2 l/m²).

En el resto del Archipiélago, las precipitaciones han sido aún testimoniales: en El Pinar (El Hierro) se han recogido 0,4 l/m².

Suspensión de clases presenciales

Ante la evolución meteorológica, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial y del servicio de comedor escolar en varias islas.

La medida entrará en vigor a las 13.30 horas en La Palma y a las 15.00 horas en Tenerife, La Gomera y El Hierro.

La decisión busca garantizar la seguridad de alumnos y personal docente ante el aumento previsto de las lluvias y rachas de viento durante la tarde.