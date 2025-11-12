La borrasca Claudia deja 13 litros por metro cuadrado en La Palma y activa alertas en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología ha registrado hasta 13 litros de agua por metro cuadrado en La Palma, donde el Gobierno de Canarias ha activado alertas por viento, lluvias e inundaciones
Las primeras lluvias asociadas a la llegada a Canarias de la borrasca Claudia han dejado a lo largo de la noche hasta 13 litros de agua por metro cuadrado en La Palma, según registros de la Agencia Estatal de Meteorología.
A partir de las 15.00 horas, se activa en esa isla la alerta por viento, lluvias y riesgo de inundaciones decretada por el Gobierno de Canarias, que a las 18.00 horas entrará en vigor en Tenerife, La Gomera y El Hierro, a medianoche se extenderá a Gran Canaria y a las 6.00 horas del jueves entrará en vigor en Lanzarote y Fuerteventura.
Lluvias de hasta 100 litros en 12 horas
La borrasca Claudia cruzará el Archipiélago de oeste a este, dejando precipitaciones intensas que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y acumular hasta 100 l/m² en doce horas, sobre todo en las vertientes oeste y sur de las islas más montañosas.
En La Palma, los registros más destacados hasta las 8.00 horas se han producido en El Paso (13,2 l/m²), Puntagorda (11 l/m²), Tijarafe (9,4 l/m²) y el Roque de los Muchachos (9,2 l/m²).
En el resto del Archipiélago, las precipitaciones han sido aún testimoniales: en El Pinar (El Hierro) se han recogido 0,4 l/m².
Suspensión de clases presenciales
Ante la evolución meteorológica, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial y del servicio de comedor escolar en varias islas.
La medida entrará en vigor a las 13.30 horas en La Palma y a las 15.00 horas en Tenerife, La Gomera y El Hierro.
La decisión busca garantizar la seguridad de alumnos y personal docente ante el aumento previsto de las lluvias y rachas de viento durante la tarde.
