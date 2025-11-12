Vox afirma que el presidente de Canarias "está deseando que gobernemos" y pide a Clavijo su voto

Los debates en el Parlamento de Canarias a veces se adentran en el madrileño callejón del Gato, donde sus espejos cóncavos y convexos dieron vida al esperpento tan bien explicado en la obra 'Luces de Bohemia' de Ramón María del Valle-Inclán. Este martes fue una de esas jornadas en la que la pregunta del portavoz de Vox, Nicasio Galván, al presidente Fernando Clavijo sobre si afectará a las relaciones entre los gobiernos central y canario el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO), referido a las conversaciones entre el ministro Ángel Víctor Torres y el conseguidor Koldo García, se reflejó en esos dos espejos que deforman la realidad de quienes se miran en ellos, convirtiéndolos en caricaturas grotescas.

Solo así, sobre la base de esos parámetros esperpénticos, se puede entender que Galván espetase a Clavijo que "está deseando que estemos en las instituciones y en el Ejecutivo".

"Sabe que haríamos política y tomaríamos decisiones que ustedes y la progresía roja y azul son incapaces de tomar, como la liberalización de todo el suelo no protegido para construir vivienda, las deportaciones de migrantes o las bajadas de impuestos", dijo.

El presidente Fernando Clavijo en una de sus intervenciones en el Parlamento de Canarias. / Álex Rosa

"Nunca"

El portavoz de la derecha más radical afirmó no entender por qué el presidente ha dicho que un eventual gobierno de Vox y el PP sería "un retroceso para España" cuando "está desando que lleguemos a gobernar, por eso vote a Vox, está deseando en el fondo que lleguemos a gobernar".

El presidente rompió el espejo deformante de Galván: "Ni lo deseo ni les voy a votar nunca".

Ante el asombro esperpéntico de Galván, el presidente recordó al portavoz de la formación que lidera en España Santiago Abascal que "solo hay que mirar a Argentina o a Estados Unidos y ver la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, de los niños, esas imágenes de policías arrastrando y quitando a los niños de sus padres y madres para deportarlos".

"Lo hemos hecho mal"

"Soy un demócrata, y creo que tenemos un problema cuando hay gente que es capaz de votarles a ustedes con su programa electoral, si eso ocurre es que nosotros lo hemos hecho mal", contestó Clavijo mientras Galván mostraba una sonrisa digna de Strap, el gremlin ruinito.

¿Y que pasó con la pregunta propiamente dicha sobre si afectará el contenido del último informe de la UCO referente al ministro Torres a las relaciones con el Gobierno central? Pues la respuesta presidencial fue otro jarro de agua fría a las elucubraciones oníricas de Galván: "No va a cambiar nada desde el punto de vista institucional, porque este Gobierno trabaja con instituciones, guste más o menos quién sea el interlocutor".

Nicasio Galván, portavoz de Vox, durante su pregunta al presidente Fernando Clavijo / Álex Rosa

"Falso testimonio"

Por contra, Galván acusó a Torres de "falso testimonio en sede parlamentaria" y señaló que la UCO reveló que el entonces presidente presionó a una funcionaria que reconocía que había material para dos meses y que el precio pagado estaba fuera de mercado.

Para el presidente Clavijo "será la ciudadanía la que tenga que juzgar las responsabilidades políticas y los jueces si hay responsabilidades penales, pero nosotros no vamos a entrar en el ruido que hay en la política nacional".

Ahí acabó el paseo por el callejón del Gato.