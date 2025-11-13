La Aemet actualiza las alertas en Canarias y pone hora al fin de la borrasca Claudia: Lanzarote y Fuerteventura tienen aviso naranja porque se esperan 30 litros en una hora

La borrasca Claudia parece estar llegando a su fin en Canarias. Esta misma tarde, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desactivará todos los avisos naranjas y amarillos que han estado activos desde ayer, miércoles 12 de noviembre. A lo largo del día, los diferentes territorios experimentarán una desescalada progresiva de las alertas, alcanzando el nivel verde por la noche. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a las notificaciones oficiales ante posibles novedades.

A las 10:15 horas de hoy, jueves 13 de noviembre, la AEMET ha actualizado las alertas emitidas ayer respecto a la borrasca Claudia y sus efectos en las zonas afectadas. La situación presenta ligeras variaciones en comparación con el día anterior, ya que las autoridades han pronosticado un aumento de peligrosidad, especialmente en las islas orientales.

Lanzarote y Fuerteventura suben a aviso naranja

Las nubes avanzan hacia el este del archipiélago, provocando intensas precipitaciones en Fuerteventura y Lanzarote. Según la AEMET, se podrían registrar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, una situación que ha llevado al organismo a elevar la alerta de nivel amarillo a naranja. Esta alerta se mantendrá durante unas tres horas y, a partir de las 3 de la tarde, volverá a nivel amarillo hasta descender a verde a las 5 de la tarde.

La AEMET también tiene presente un aviso amarillo por fenómenos costeros en ambas islas por olas que podrían llegar a 4 metros.

Gran Canaria espera el fin de la borrasca Claudia

En la isla capitalina, la AEMET mantiene activa la alerta naranja en todas las zonas debido a posibles acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado. Estos avisos estarán vigentes hasta las 14:00 horas, momento en el que pasarán a nivel amarillo. Además, se mantiene el mismo nivel de alerta por tormentas, ya que podrían producirse de manera aislada en algunas áreas de Gran Canaria. El viento también soplará con intensidad, alcanzando velocidades de hasta 80 km/h. Por otro lado, el aviso por oleaje en el norte de la isla ya ha sido desactivado. A partir de las 14:00 horas, desaparecerán todos los avisos, permitiendo que la población esté tranquila, ya que las lluvias previstas serán moderadas y sin mayor relevancia.

Ancor Torrens

Las alertas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se alargarán toda la tarde

Mientras que en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura todos los avisos desaparecerán desde la hora de comer, en las islas occidentales estos seguirán activos, al menos, hasta las 21:00 horas.

Tenerife

En Tenerife, la AEMET mantiene activo el aviso naranja por lluvias en la vertiente noroeste y el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife hasta el mediodía. En el resto de la isla, continúan los avisos amarillos por viento fuerte y oleaje. Aunque las precipitaciones más intensas han remitido, las autoridades piden prudencia en carretera ante el riesgo de desprendimientos y balsas de agua.

La Palma

La borrasca Claudia ha golpeado con fuerza la isla, que sigue bajo aviso naranja por lluvias asta las 12:00 horas por acumulados de 120 l/m2. A partir de entonces, el nivel bajará a amarillo por lluvia y viento, que se mantendrá activo hasta la tarde. En el litoral oeste persiste un aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 21:00. La situación ha mejorado respecto a la jornada de ayer, pero se recomienda mantener la precaución en zonas de barrancos y carreteras secundarias.

La Gomera

La isla registra un aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h, que se desactivará a partir de las 17:00 horas. Por el momento, no se esperan lluvias significativas ni incidencias graves, aunque la AEMET aconseja precaución en zonas altas y costeras expuestas al viento.

El Hierro

En El Hierro continúa un aviso amarillo por viento hasta media tarde, con rachas cercanas a los 70 km/h. Además, entre el mediodía y la noche se prevé mar combinada del noroeste con olas de hasta cuatro metros, lo que ha activado la alerta costera. Se recomienda evitar actividades en el litoral y zonas de baño.

Los canarios deben estar atentos a nuevas actualizaciones de la AEMET ante posibles cambio de la borrasca Claudia.

En LaProvincia.es, puedes seguir en directo los anuncios oficiales de las autoridades.