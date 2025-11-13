Aviso a los conductores canarios: cuidado si circulas por esta vía, tiene uno de los radares más activos de España

Los radares tiene como objetivo mantener la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Estos dispositivos se encargan de medir la velocidad a la que circulan los vehículos, una de las principales causas de accidente en España.

Durante 2024, se multó a 3.440.655 conductores de todo el país, de los cuales 113.942 pertenecen a Canarias, lo que supone un incremento de 10,1% respecto al año anterior.

La zona más temida por los canarios

Uno de los radares situados en Canarias ha conseguido entrar en el ranking nacional de los más sancionadores. Según los datos publicados por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el dispositivo instalado en el kilómetro 20 de la carretera LZ-67, en Lanzarote, acumuló 25.375 denuncias durante el 2024, posicionándose entre los 15 radares que más multan en toda España. El aumento respecto al año anterior ha sido relevante, ya que el mismo radar registró 2.999 sanciones en 2023.

La LZ-67, que conecta los municipios de Yaiza y Tinajo, atraviesa las Montañas del Fuego - Timanfaya, una de las carreteras más características de la isla, con curvas y cambios de rasante en una zona de gran afluencia turística, donde el límite de velocidad está establecido en 60 km/h.

Gran Canaria y Tenerife también destacan

El radar más activo de Gran Canaria se sitúa en el kilómetro 42 de la GC-1, a la altura de la entrada a Playa del Inglés, registró 11.403 infracciones en 2024.

Aunque la cifra sigue siendo elevada, supone una notable caída respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 38.266 multas, siendo entonces el más activo del archipiélago canario.

En Tenerife, el radar con mayor número de sanciones se encuentra en la TF-13, kilómetro 0, en la Vía de Ronda, con 9.491 denuncias en 2024, frente a las 14.310 del año anterior, lo que refleja una tendencia a la baja.

Otras zonas donde más multas se notifican

En la provincia de Las Palmas, destacan también los radares de

LZ-67 (PK 16) , con 5.631 sanciones.

, con FV-2 (PK 1) , con 2.233 multas.

, con GC-1 (PK 61), con 2.193 infracciones.

Mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife:

TF-1 (PK 59) , con 5.943 denuncias.

, con LP-3 (PK 20), con 1.724 sanciones.

Radares más multones de Canarias / AEA

Más de 118.000 denuncias por exceso de velocidad

El exceso de velocidad continúa siendo la infracción más habitual en las carreteras canarias.

Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2024 se tramitaron más de 118.000 denuncias por superar los límites, lo que representa un elevado porcentaje de sanciones registradas en el archipiélago.