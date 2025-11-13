La borrasca Claudia continuará en Canarias: así afectarán los últimos coletazos a la provincia occidental

La previsión para la jornada de este jueves es que el frente de la borrasca Claudia sea más activo en la provincia oriental. Aun así, el resto de islas no se librará de los últimos coletazos, que llegarán en forma de lluvia y viento y que perderán fuerza conforme avance el día. Durante el día la mayor parte de la actividad pasará desde Tenerife hacia Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Se esperan chubascos importantes y persistentes y fuertes rachas de viento, sobre todo a primera hora en la provincia vecina. Eso sí, en la segunda mitad del día solo quedará lluvia en la isla conejera.

Las temperaturas serán un poco más bajas que este miércoles. Durante toda la mañana, el viento soplará con fuerza de componente oeste y, por la tarde, girará a noroeste y perderá intensidad a última hora. El estado de la mar se complicará, con mar combinada en el norte y olas que podrían alcanzar los 4 metros de altura. En las costas del sur habrá mar de fondo del noroeste con olas en torno a los 2,5 metros. También habrá mar combinada en canales entre islas.

Previsión por islas

En La Gomera, La Palma y El Hierro –tras una madrugada de chubascos y fuertes rachas de viento–, se espera que la lluvia se vaya con el amanecer y que el viento amaine por la tarde. Las tormentas no se descartan en la isla colombina.

El viento golpeará con fuerza a Tenerife, con rachas que superarán los cien kilómetros por hora en el Teide y que también serán muy fuertes desde Teno a la costa de Radazul y en el área metropolitana. La lluvia de la noche y de la madrugada remite por la mañana, rozando el mediodía.

Avisos naranjas y amarillos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel naranja el aviso por lluvias en toda Canarias. También mantiene activos en todas las islas los avisos amarillos por viento, tormentas y fenómenos costeros. De este último, solo se libra La Gomera.

La situación volverá a la normalidad durante la tarde y de manera progresiva; a partir de las 15:00 horas en Gran Canaria, primera isla en desactivar los avisos, y desde las 21:00 horas en La Palma y El Hierro, las más rezagadas del Archipiélago. Toda Canarias pasará una noche tranquila, ya que para ese entonces el semáforo meteorológico ya habrá recuperado el verde.

Por su parte, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene las alertas por lluvias, inundaciones pluviales y vientos y las prealertas por fenómenos costeros y tormentas.

Más de 290.000 alumnos, sin clases presenciales

La borrasca Claudia ha trastocado los planes de 290.000 estudiantes y 28.500 docentes que se reparten por las aulas de Canarias. Ante la alerta por lluvias, viento, inundaciones y tormentas, la Consejería de Educación del Ejecutivo regional ha suspendido la actividad presencial en todas las islas por segundo día consecutivo, aunque esta vez lo ha hecho durante toda la jornada y no solo en horario de tarde como este miércoles. Esta decisión ha obligado a 851 centros educativos –públicos y concertados– del Archipiélago a impartir cualquier nivel de enseñanza, desde Infantil hasta ciclos superiores, en modalidad telemática o, en su defecto, a cancelar por completo la actividad lectiva. El alumnado de Formación Profesional (FP) tampoco tendrá que acudir a las prácticas que realizan en empresas.

Las dos universidades públicas de Canarias, la de La Laguna (ULL) y la de Las Palmas (ULPGC), también han optado por echar el cierre durante la jornada de este jueves y se han pasado a la modalidad telemática. A la suspensión de la actividad presencial se han sumado la Universidad del Atlántico Medio y la Fernando Pessoa.

El miércoles, primer día de borrasca, tanto Educación como la ULL optaron por la modalidad telemática solo para los turnos de tarde y noche, una medida que ahora ha hecho extensiva a los estudios de mañana. En esta ocasión, la recomendación de quedarse en casa se ha dirigido también a trabajadores de la Consejería. De hecho, la Dirección General de Función Pública ha pedido a todo el personal de la Administración que teletrabaje como medida de autoprotección.