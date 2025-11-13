Sigue en directo la borrasca Claudia en Canarias: barrancos desbordados, fuertes rachas de viento y más de 200 rayos

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos por el temporal asociado a la borrasca Claudia, que afectará a Canarias desde el miércoles, comenzando por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y se extenderá a la provincia de Las Palmas el jueves. Este temporal puede provocar lluvias intensas y rachas de viento que serían superiores a los 80 kilómetros por hora, además de causar un temporal costero muy peligroso en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura .

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha anunciado la suspensión total de la actividad lectiva presencial en todas las islas este jueves, 13 de noviembre, debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas asociadas a la borrasca Claudia, que dejará lluvias persistentes, fuertes rachas de viento e inundaciones locales.

El agua corre por los barrancos de Gran Canaria La borrasca Claudia activa los barrancos de Veneguera, Mogán y el de Arguineguín hasta cercados de Espino. Ancor Torrens

La borrasca Claudia causa daños en Lanzarote Las inclemencias meteorológicas llegaron anoche a la isla conejera y durante la madrugada y la mañana de este jueves está causando distintos problemas. Los efectos de la borrasca Claudia en Lanzarote / LP/DLP

Aena avisa de los primeros vuelos cancelados o retrasados en el Aeropuerto de Gran Canaria por la borrasca Claudia Todos los aeropuertos canarios están sufriendo las consecuencias del paso de este temporal, lo que está afectando a los viajes aéreos programados. Leer más.

Federico Grillo actualiza la situación de Gran Canaria tras el paso de la borrasca Claudia el miércoles LP/DLP

La borrasca Claudia pierde fuerza en Lanzarote tras dejar más de 200 rayos frente a la costa oeste El frente principal se ha desestructurado y la actividad eléctrica se debilita en el mar, mientras se mantiene una línea de inestabilidad menos activa durante la mañana. Imagen del frente meteorológico durante la mañana del jueves / LP/DLP Leer más.

La borrasca Claudia golpea Gran Canaria con lluvias, desprendimientos y caídas de árboles, pero sin heridos El temporal deja incidencias en distintos puntos de la isla, con especial impacto en el sur y las medianías de San Bartolomé de Tirajana, aunque sin causar daños personales. Así ha afectado la borrasca Claudia a distintos puntos de Gran Canaria / LP/DLP Leer más.

Claudia Morín La borrasca Claudia continuará en Canarias: así afectarán los últimos coletazos a la provincia occidental Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro se despiden esta tarde de las lluvias y del viento, que avanzarán hacia el este. Leer más.

David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias: "Estas lluvias vienen muy bien tras un verano y un otoño muy secos" La borrasca Claudia, que afecta al Archipiélago, está cumpliendo las previsiones de la Aemet, con intensas precipitaciones y fuertes rachas de viento. Leer más.

Actualización sobre la borrasca Claudia en Gran Canaria El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha hecho balance a primera hora en la Radio Canaria sobre el paso de la borrasca Claudia por la Isla. Se han registrado diversas incidencias como cortes de tráfico, caídas de farolas y acciones puntuales de los equipos de rescate. En los altos del sur han caído unos 100 litros de agua y asegura que lo peor de la borrasca ya ha pasado por Gran Canaria