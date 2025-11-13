Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue en directo la borrasca Claudia en Canarias: barrancos desbordados, fuertes rachas de viento y más de 200 rayos

La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha activado el aviso naranja por chubascos tormentosos en La Palma, el suroeste de Tenerife y Gran Canaria. Las lluvias podrán llegar hasta los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas a partir de la tarde del miércoles y el jueves

La borrasca Claudia activa los barrancos de Veneguera, Mogán y el de Arguineguín hasta cercados de Espino

Ancor Torrens

Ancor Torrens

Víctor de Castro

Luis Miguel Mora

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos por el temporal asociado a la borrasca Claudia, que afectará a Canarias desde el miércoles, comenzando por la provincia de Santa Cruz de Tenerifey se extenderá a la provincia de Las Palmas el jueves. Este temporal puede provocar lluvias intensas y rachas de viento que serían superiores a los 80 kilómetros por hora, además de causar un temporal costero muy peligroso en las islas de Gran CanariaLanzarote y Fuerteventura .

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha anunciado la suspensión total de la actividad lectiva presencial en todas las islas este jueves, 13 de noviembre, debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas asociadas a la borrasca Claudia, que dejará lluvias persistentes, fuertes rachas de viento e inundaciones locales.

Sigue en directo la borrasca Claudia en Canarias: barrancos desbordados, fuertes rachas de viento y más de 200 rayos

Aviso a los conductores canarios: cuidado si circulas por esta vía, tiene uno de los radares más activos de España

La borrasca Claudia continuará en Canarias: así afectarán los últimos coletazos a la provincia occidental

La AEMET confirma hasta qué hora estarán activos hoy los avisos por la borrasca Claudia

La borrasca Claudia entra en Tenerife: los chaparrones ya caen en el suroeste de Tenerife

La Palma se va a dormir con intensas lluvias y varios barrancos desbordados

