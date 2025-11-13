Canarias logra el blindaje legal de la gratuidad de las guaguas

El Gobierno de Canarias ha valorado que el pleno del Congreso de los Diputados haya aprobado de forma definitiva la Ley de Movilidad Sostenible, "que consolida uno de los mayores avances en materia de transporte público para las islas, la gratuidad del transporte colectivo terrestre de Canarias durante el año 2026". La medida, recogida en la disposición adicional 43 del texto legal, reconoce el hecho insular y establece que Canarias será beneficiada de una ayuda estatal destinada a financiar un descuento del 100% en los abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre, según detalla la directora general de Transportes de la comunidad autónoma, María Fernández.

Previo a su paso por el Senado, Canarias ya había conseguido incorporar esta medida mediante enmiendas impulsadas en la Comisión de Transportes del Congreso, garantizando un tratamiento diferenciado para las islas en materia de movilidad y financiación. La directora general ha valorado esta aprobación como "un reconocimiento histórico al derecho de los canarios a una movilidad sostenible y adaptada a nuestra realidad insular". "Desde Canarias hemos defendido con firmeza que la movilidad no puede depender de un código postal. Gracias al trabajo constante, hoy la gratuidad es una garantía recogida de forma legal en esta norma", ha destacado Fernández.

La disposición establece que, antes del 31 de enero de 2026, el Gobierno de Canarias deberá acreditar la implantación efectiva del descuento del 100% y el compromiso de mantenerlo hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Asimismo, la medida prevé la compensación a las administraciones o empresas gestoras de los servicios de transporte, y contempla anticipos del 65% de la ayuda durante el ejercicio 2026, con la posterior liquidación en 2027.

Eficacia social y ambiental

"Este avance no solo garantiza la continuidad de una política que ha demostrado su eficacia social y medioambiental, sino que consolida el principio de cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos de España. Recordemos que la gratuidad ha permitido que los canarios cambien su forma de moverse y puedan aceptar trabajos, asistir a centros educativos y recibir tratamientos sanitarios gracias a esta medida que ha resultado ser una alivio para el bolsillo de las familias", ha subrayado Fernández.

"Con esta aprobación, el transporte público gratuito en Canarias se consolida como un derecho y no como un privilegio", ha resaltado Fernández. Durante la sesión plenaria, se solicitaron votaciones por separado de determinadas disposiciones del proyecto de ley. Entre ellas, la disposición adicional 38, relativa a la contribución financiera del Estado para la movilidad sostenible en el ámbito del transporte marítimo, que ha sido aprobada por 155 votos a favor, detalla la nota. Asimismo, Fernández ha indicado que la disposición relativa a las infraestructuras ferroviarias, que suponía que por primera vez un texto legal reconociese la necesidad estratégica de los trenes de Gran Canaria y Tenerife y su financiación por parte del Estado, ha quedado igual.