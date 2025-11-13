Endesa activa un protocolo especial de la actuación por la borrasca Claudia en Canarias

Endesa puso en marcha el pasado martes, 11 de noviembre, su Protocolo Operativo de Emergencias (POE) ante la llegada a Canarias de la borrasca de alto impacto Claudia.

“En estas situaciones, nosotros seguimos los modelos meteorológicos, y, en este caso, antes incluso de recibir la declaración de alerta por parte de la Dirección General de Emergencias, activamos nuestro protocolo en la mañana del martes”, explica Patricia Reboso, responsable de Operaciones y Mantenimiento en Endesa.

En dicho protocolo, detalla, se establecen distintas actuaciones preventivas para “adelantarnos y prevenir afecciones ante este tipo de situaciones”.

Se trata de actuaciones tales como la revisión previa de instalaciones eléctricas relevantes para evitar posibles inundaciones o afecciones por agua, reforzando, por ejemplo, los grupos electrógenos y las bombas de achique.

Por otro lado, se han suspendido los trabajos programados con el objetivo de tener todos los recursos disponibles y se monitoriza el desarrollo de la borrasca en tiempo real “para poder prever dónde serán necesarios más efectivos y así poder adelantarnos”.

El protocolo también incluye la ampliación del número de operarios disponibles, en coordinación con las diferentes subcontratas, para actuar en caso necesario y resolver las incidencias que puedan ir surgiendo como consecuencia del temporal.

Durante el tiempo que el protocolo está en vigor, Endesa actúa en todo momento de forma coordinada con la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, así como con los servicios de Emergencias de la Comunidad Autónoma.

Efectos de Claudia en las islas

Tras la llegada de la borrasca este miércoles al archipiélago, se registraron en horas de la pasada madrugada algunas incidencias leves.

“La red de media tensión se ha comportado bien, con la robustez que se espera ante este tipo de situaciones”, explica Reboso, que añade que las únicas incidencias, “poco relevantes”, se produjeron entre las 2.00 y las 4.00 de la madrugada en las islas de Tenerife, La Palma y Fuerteventura, y fueron atendidas “de inmediato” por parte de e-distribución, la filial de Redes de Endesa.

“Ahora mismo estamos resolviendo incidencias en baja tensión, también con poca relevancia, repartidas en las distintas islas”, añade.

Hasta el momento, este fenómeno meteorológico adverso no ha causado daños importantes en la red eléctrica de Canarias.