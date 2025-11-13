¿Hay clase mañana en Canarias? La Consejería de Educación responde a la duda de todos los padres por la borrasca Claudia

La borrasca Claudia llevó ayer al Gobierno de Canarias a suspender las clases presenciales para hoy, jueves 13 de noviembre, en todos los centros educativos de las islas, trasladando la formación de los alumnos a la modalidad telemática. Asimismo, tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como la Universidad de La Laguna decidieron impartir sus clases y hacer las gestiones necesarias de manera online durante la jornada de hoy. Ante esta situación, padres, madres y estudiantes universitarios comparten una misma inquietud: ¿habrá clases mañana en Canarias?

Los padres, madres y abuelos han sido algunos de los principales afectados por la suspensión de clases debido al paso de la borrasca Clara. Muchas familias se han enfrentado a la dificultad de no tener con quién dejar a sus hijos en una jornada marcada por intensas lluvias, que han generado situaciones de riesgo en todas las islas. Afortunadamente, las decisiones tomadas ayer fueron acertadas, evitando desplazamientos innecesarios. De esta manera, se garantizó la seguridad tanto de los menores, de los profesores y de las personas que debían acudir a la universidad.

En el comunicado publicado por la Consejería de Educación, se explicaba que, siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y Protección Civil, "se establecía como medida preventiva la suspensión de clases para evitar desplazamientos y garantizar la seguridad de la comunidad educativa". Además, ya desde el miércoles por la tarde se cancelaron las jornadas lectivas y las actividades extraescolares en Tenerife, La PalmaLa Gomera y El Hierro.

Todo parece indicar que sí habrá clase mañana

En este mismo texto, la Consejería dejó claro que "durante la jornada del jueves se comunicará la decisión sobre la actividad escolar del viernes". Por ello, los padres deberán estar atentos a los anuncios oficiales de la resolución tomada y consensuada entre las autoridades. No obstante, todo parece indicar que sí habrá clases mañana.

La AEMET ha informado que los avisos amarillos y naranjas por la borrasca Claudia se irán desactivando a lo largo de la tarde de hoy en todas las islas del archipiélago. Esto permite que mañana se pueda retomar el horario lectivo habitual en todas las escuelas, centros y universidades de la comunidad.

Aún se espera la confirmación oficial por parte del Gobierno de Canarias, pero todos los alumnos de colegios y universidades deben prepararse para regresar mañana a clases con normalidad. Así, los padres y madres podrán llevar a sus hijos a las guarderías y centros educativos de Canarias como de costumbre.

Recuerda que en LaProvincia.es puedes seguir en directo la última hora de la borrasca Claudia y estar al tanto de las novedades que anuncien las fuentes oficiales del gobierno canario.