Vecinos de Telde exigen medidas urgentes por la contaminación marina de las jaulas de acuicultura y convocan una marcha este domingo

Las asociaciones vecinales y colectivos ecologistas de Telde han lanzado un llamamiento urgente a las administraciones públicas ante la persistente contaminación marina que, aseguran, emana de las jaulas de acuicultura instaladas frente a la costa del municipio. En un comunicado conjunto, exigen medidas inmediatas de contención y limpieza, y anuncian una marcha ciudadana este domingo 16 de noviembre desde el muelle de Melenara hasta Salinetas, bajo el lema “Jaulas Marinas, ¡No!”.

Las organizaciones vecinales subrayan que las imágenes aéreas captadas el 10 de noviembre “evidencian la continua emisión de residuos grasos y flotantes hacia el litoral”, afectando “gravemente a la calidad del agua y al ecosistema marino”. Según los colectivos, los vertidos son visibles incluso a varios cientos de metros de la costa, especialmente bajo condiciones de viento del sur y sureste.

Demandas y exigencias vecinales

Los vecinos piden la instalación inmediata de barreras anticontaminación, el retirada de los residuos presentes en el mar, y la revisión de las autorizaciones administrativas de las explotaciones acuícolas frente a Telde. Además, exigen la paralización de cualquier nueva concesión de jaulas marinas mientras no se garantice que no habrá impactos ambientales ni sanitarios.

“El mar y las playas son patrimonio común. No podemos permitir que el beneficio privado de una actividad industrial prevalezca sobre la salud pública y el derecho a un entorno limpio y seguro”, expresan los portavoces vecinales.

Los colectivos recuerdan que la contaminación afecta no solo a Telde, sino también a las costas de Ingenio, AgüimesSanta LucíaSan Bartolomé de Tirajana y Mogán, con episodios que “se repiten año tras año” y que se han intensificado desde el cambio de régimen de vientos el pasado 14 de octubre.

Marcha ciudadana el domingo

La manifestación pacífica convocada por las asociaciones vecinales partirá el domingo 16 de noviembre a las 11:00 horas desde el muelle de Melenara, y recorrerá el litoral hasta Salinetas, donde se instalarán pancartas y mensajes reivindicativos en defensa del mar y las playas del municipio.

“Queremos una costa limpia y viva. Las jaulas marinas no pueden seguir contaminando nuestro litoral”, señalan los organizadores, que hacen un llamamiento a toda la ciudadanía para unirse a la marcha y exigir una actuación inmediata.