La AEMET avisa sobre si hay avisos activos hoy en Canarias por la borrasca Claudia

El temporal ha tenido en vilo a todos los habitantes del archipiélago y muchos aún temen que se sigan activando las alertas meteorológicas

La Provincia

La borrasca Claudia ha mantenido en vilo a toda la población de Canarias durante los últimos dos días. A pesar de ello, muchos aún se preguntan si podrán disfrutar de un fin de semana tranquilo. La tormenta ha descargado más de 100 litros por metro cuadrado en varios puntos del archipiélago. Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado cuál es el estado de las alertas para los próximos días.

Las alertas amarillas y naranjas que han estado en todas las islas del archipiélago el miércoles 12 y el jueves 13 han sido de gran utilidad, porque la población ha podido estar segura y tomar las precauciones necesarias. Gracias a estas advertencias, se logró minimizar riesgos personales y evitar situaciones de peligro, permitiendo que los servicios de emergencia estuvieran preparados para cualquier imprevisto localizado, como caídas de farolas o pequeñas inundaciones localizadas.

Esta es la situación para este fin de semana

La AEMET ha desactivado todas las alertas en Canarias. A lo largo de la tarde de ayer, los avisos fueron disminuyendo progresivamente hasta que, finalmente, a las 21:00 horas, se desactivó el último en las islas de La Palma y Tenerife. En Gran Canaria, la última alerta amarilla activa concluyó a las 18:00 horas, mientras que los avisos naranjas en todas las islas también se redujeron a esa misma hora.

Las autoridades han confirmado que ya no hay avisos meteorológicos activos en Canarias para los próximos días. A medida que avance la semana, las condiciones climáticas irán mejorando. Aunque podría registrarse algún chispeo aislado, el sol comenzará a predominar en todo el archipiélago. Para hoy viernes se esperan cielos parcialmente nublados en alguna isla, pero entre el sábado y el domingo las condiciones serán mucho más favorables.

