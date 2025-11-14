La AEMET confirma las precipitaciones acumuladas por la borrasca Claudia en Canarias: los resultados están lejos de lo esperado

La borrasca Claudia ya ha terminado de pasar por Canarias, las alertas se han desactivado y aunque aún quedan algunos resquicios en forma de chubascos aislados, el grueso de las precipitaciones cayeron entre el pasado miércoles y ayer. Ahora, tras la tormenta, llega la calma y es momento de evaluar los daños ocasionados por uno de los fenómenos meteorológicos más intensos del año.

Consecuencias de la borrasca Claudia en Gran Canaria / Andrés Cruz

Desde que la AEMET activó las alertas en todas las islas, las tormentas no han cesado, registrándose en algunos puntos acumulaciones de precipitaciones que han alcanzado los 140 l/m². Los pluviómetros de las estaciones de medición de todo el archipiélago han estado recibiendo agua de manera ininterrumpida durante las últimas 48 horas.

Buena parte de esas precipitaciones se registraron en la noche y la madrugada del miércoles al jueves. Esto hizo que barrancos y zonas por las que no pasaba el agua, se llenasen y dejasen estampas únicas como la de la cascada del barranco de Los Azulejos o la del barranco Negro.

En total, se registraron 345 incidencias en toda Canarias, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), 123 de ellas, en la provincia de Las Palmas.

Litros de precipitaciones acumulados en Canarias por la borrasca Claudia

Gran parte de las previsiones anunciadas por los meteorólogos se han cumplido; no obstante, en ciertas áreas no se han registrado todas las lluvias pronosticadas. Los pluviómetros de las principales localizaciones han registrado los siguientes datos en el acumulado de 24 horas:

Aeropuerto de Gran Canaria:

Miércoles 12 noviembre: 4.3 mm

Jueves 13 noviembre: 0.4 mm

Gran Canaria, Pl. de la Feria

Miércoles 12 noviembre: 0 mm

Jueves 13 noviembre: 5.9 mm

Aeropuerto Lanzarote

Miércoles 12 noviembre: 0 mm

Jueves 13 noviembre: 5.0 mm

Aeropuerto Fuerteventura:

Miércoles 12 noviembre: 0 mm

Jueves 13 noviembre: 5.6 mm

La Graciosa

Miércoles 12 noviembre: 0 mm

Jueves 13 noviembre: 5.2 mm

Aeropuerto Tenerife Norte:

Miércoles 12 noviembre: 22.4 mm

Jueves 13 noviembre: 47.9 mm

San Cristóbal de La Laguna, Llano de los Loros

Miércoles 12 noviembre: 60.0 mm

Jueves 13 noviembre: 8.8 mm

Aeropuerto Tenerife Sur

Miércoles 12 noviembre: 11.3 mm

Jueves 13 noviembre: 1.8 mm

San Sebastián de La Gomera

Miércoles 12 noviembre: 3.9 mm

Jueves 13 noviembre: 2.3 mm

Aeropuerto La Palma

Miércoles 12 noviembre: 26.8 mm

Jueves 13 noviembre: 4.8 mm

Aeropuerto El Hierro

Miércoles 12 noviembre: 14.9 mm

Jueves 13 noviembre: 9.8 mm

Según los datos de la AEMET, los centros en los que más precipitaciones se han registrado el jueves 13 fueron:

San Bartolomé Tirajana, Cuevas del Pinar: 89.2 mm

89.2 mm Vega de San Mateo: 88.2 mm

88.2 mm San Bartolomé Tirajana, Las Tirajanas: 85.2 mm

85.2 mm San Cristóbal de La Laguna, Llano de los Loros: 60.0 mm

60.0 mm Tejeda, Cruz de Tejeda: 59.8 mm

Estos son los pluviómetros donde más precipitaciones se registraron el miércoles 12 de noviembre:

Roque de los Muchachos: 112.8 mm

112.8 mm El Paso: 111.0 mm

111.0 mm Punta Gorda: 67.0 mm

67.0 mm La Orotava, Cañadas Teide: 48.0 mm

48.0 mm Tijarafe: 45.2 mm

En este día, todos los centros con mayores acumulaciones se localizaban en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.