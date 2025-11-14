Llega al puerto de La Restinga un cayuco con 126 personas, 19 de ellas menores
Un hombre tuvo que ser evacuado a su llegada al hospital de la Isla por presentar un traumatismo en un hombro
EFE
Salvamento Marítimo acompañó anoche hasta el puerto de La Restinga, al sur de El Hierro, a un cayuco avistado a 1,8 kilómetros de la costa y en el que viajaban 126 personas subsaharianas, entre ellas 19 menores de edad y 4 mujeres, según ha informado este viernes a EFE el 112.
Los servicios de emergencia fueron alertados a las 20:36 horas de la presencia del cayuco cerca de la costa sur de El Hierro. Cuatro minutos después la embarcación llegaba a La Restinga escoltada por la Salvamar Diphda que partió en su auxilio.
De las 126 personas que iban a bordo solo una, un hombre, tuvo que ser evacuado a su llegada a El Hierro al hospital de la isla por presentar un traumatismo en un hombro, ha detallado el 112. Según han relato de los propios migrantes a las asistencias sanitarias en El Hierro, su cayuco salió hacia Canarias hace ocho días desde la localidad de M'Bour, Senegal. A bordo viajaban personas de Senegal, Malí y Guinea Conakri.
