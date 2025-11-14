Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llegan una patera con 126 migrantes al muelle de La Restinga

Los ocupantes de la embarcación fueron atendidos por el dispositivo sanitario

Varias personas salen de un cayuco, en el muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en El Hierro. Fueron atendidos por Cruz Roja y / Antonio Sempere - Europa Press

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Una embarcación con 126 migrantes ha llegado en la noche de este jueves al muelle de La Restinga, en la isla de El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La embarcación con los inmigrantes fue acompañada hasta el muelle por Salvamento Marítimo, desembarcando las personas en La Restinga, donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona.

Una vez valoradas todas las personas por el dispositivo sanitario en la zona, comprobaron que se encontraban en buen estado en general salvo un hombre que precisó asistencia a un centro hospitalario.

