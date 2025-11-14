Matilde García Duarte: «Canarias es el paraíso de las plataformas asiáticas ‘online’»

¿Cuál es la situación de las grandes empresas de distribución en Canarias?

Representamos a un sector muy importante en el comercio, en Canarias tenemos casi 8.000 empleados, 140 establecimientos, 360.000 metros cuadrados y 5.000 empleos indirectos. El sector tiene cierta preocupación porque tenemos una ley de Comercio del año 2012. Ni el comercio ni el consumidor tiene la ley que merece. La legislación está bastante obsoleta por los cambios que se han producido en los últimos 15 años. Creo que la legislación tendría que estar pensada para el consumidor y no en proteger a unos u otros.

¿Qué cambios se deberían abordar?

En Canarias tenemos problemas muy parecidos al resto de España. Un gran problema estructural es la falta de productividad. El objetivo no es ser grande de por sí, el objetivo de cualquier empresa es ser fuerte. Creo que la legislación actual no permite a las empresas crecer de una manera sólida. Un ejemplo son los horarios comerciales. En Canarias estamos especialmente mal. No tiene ningún sentido la regulación que existe en el Archipiélago. Hay diferentes regulaciones en zonas de gran afluencia turística, que se han convertido en una trampa para los empresarios y en un agravio comparativo. El ejemplo más paradigmático es Santa Cruz de Tenerife, donde de la calle San Sebastián a la derecha hay libertad total y a la izquierda no se puede comprar. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Yo lo tengo claro, la diferencia son las empresas que están colocadas ahí. Creo que las zonas de gran afluencia turística que estaban para beneficiar al consumidor se han convertido en zonas de privilegio para algunos competidores y para no dejar abrir a otros.

¿Algún otro aspecto?

Los requisitos de apertura, muchas veces no tiene sentido que dependiendo del número de metros haya el triple de requisitos. Y tampoco lo tiene que haya más que en otras comunidades autónomas. En temas de fiscalidad, por ejemplo, Canarias es el paraíso de las plataformas asiáticas a nivel impositivo. Cualquier paquete por debajo de 150 euros está totalmente exento. Una cuestión que ya se revirtió en toda Europa. Es totalmente incomprensible, teniendo en cuenta que en Canarias se entregan 13 millones de paquetes que han pedido la exención del IGIC. Estamos hablando de en torno a 100 millones de euros de beneficio fiscal para estos operadores. Creo que la regulación tiene que ir orientada a que todos los competidores tengamos las mismas reglas del juego.

Sin embargo, en el Archipiélago existe una paradoja y es que a menudo los usuarios se encuentran con que las marcas no envían a Canarias...

Yo no te puedo decir cuál es la solución para que todos los operadores puedan distribuir en Canarias. La burocracia aduanera es una barrera de entrada. Creo que las administraciones tiene que ver qué medidas pueden beneficiar a este tipo de comercio porque el consumidor lo reclama, pero siempre que no sean discriminatorias para otros. Nosotros también hacemos comercio online, pero lo que no puede ser es que comercio asiático, que ni generan empleo ni pagan impuestos y en muchos casos incumplen las normas de salud y seguridad, se les exima del tributo. A nosotros nos llaman los grandes ¿no? La gran distribución. Pero, ¿si te comparas con quién? Porque en alimentación las empresas de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan) solo llegan al 10%. Pero si hablamos del online, en toda Europa las plataformas asiáticas introducen 4.500 millones de paquetes al año. Nuestros datos son de risa en comparación con eso. Somos grandes porque nuestra superficie es grande, pero tenemos muchos de los problemas que también tienen los pequeños y medianos.

¿Cuál cree que es la razón del espectacular crecimiento del comercio online? ¿Comodidad, precio?

Si miras los porcentajes de comercio creo que en Canarias el comercio online está en el 7%, es decir, no es nada mayoritario. Los consumidores quieren comercio físico. En el covid todo el mundo pensó que las tiendas iban a desaparecer y nada más lejos de la realidad. Creo que en las Islas pasa lo que ocurre en zonas donde el comercio es muy restrictivo, que el online sube. Cuando pones muchas restricciones a la libertad comercial, el comercio online sube porque el consumidor quiere consumir. Otro de los motivos es que evidentemente no cumple las mismas reglas del juego. No tiene los mismos costes laborales, ni los mismos impuestos, ni cumple con las mismas normas de sostenibilidad y eso tiene un coste. Y al final repercute en el precio. Se ha convertido en una tormenta perfecta para al final, a través de la regulación, beneficiar a estas plataformas que ni protegen el comercio local, ni el empleo, ni al consumidor.

Pero, en el tema de la liberalización horaria y las restricciones actuales, se argumenta que es para proteger al pequeño comercio que no tiene la capacidad suficiente para un mayor nivel de apertura...

Insisto. Las normas no tienen que estar pensadas para proteger a determinadas empresas, sino para proteger a los consumidores. En el caso de Canarias, creo que si hay una zona turística por excelencia esa es Canarias y debería ser toda Canarias. No estar intervenida quirúrgicamente en qué calles pueden abrir en función de qué comercio hay en un sitio u otro, que es lo que actualmente nos está pasando. En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, en la calle Castillo que hay libertad horaria hay dos casas de apuestas. En Tenerife se puede apostar libremente 365 días al año, pero no se puede comprar pan en una tienda a la izquierda de la calle San Sebastián. Pero es que en esa zona hay también mucha franquicia, que es interesante y bueno que estén, pero claro. Creo que en este caso es totalmente arbitraria la delimitación de zona de gran afluencia turística. Porque, casualmente, en la que está delimitada como zona de gran afluencia turística no hay ninguna de las grandes, en teoría, porque por supuesto no tenemos la cuota de mercado que tienen otros dentro de esa zona.

Su sector es uno de los más intensivos en empleo, ¿está teniendo problemas para encontrar personal?

Nosotros, teniendo en España en general y en Canarias en particular la tasa de paro que tenemos, es muy difícil ahora mismo encontrar perfiles. Es decir, casa mal la demanda empresarial con la oferta de trabajadores. Creo que uno de los puntos que deberíamos trabajar es la coordinación entre administraciones. En un sector como el nuestro, muy rápido y muy dinámico, la Formación Profesional engancha perfectamente, porque se adapta muy bien a las necesidades de la empresa. Estamos teniendo muchos problemas para encontrar perfiles desde carniceros hasta pescaderos, especializados en logística, en omnicanal, atención al cliente o comunity manager. Nuestras empresas dedican mucho dinero a formar a la gente para luego contratarlos. Esto unido con el absentismo es la tormenta perfecta. Tenemos unos datos de absentismo que son verdaderamente dramáticos. Lo que reclamamos es más flexibilidad. Y no puede ser que cada vez que algún representante político hable de los empresarios los criminalice. Me gusta reivindicar la figura. Con carácter general son personas comprometidas con su negocio, para que la empresa crezca, por supuesto, con los trabajadores, porque un empresario sin trabajadores no tiene nada.

En Canarias el cierre de pequeños comercios es algo constante. Muchas veces se mira a la gran distribución como presunto culpable, ¿es así?

Eso está pasando en toda España. El pequeño comercio tiene problemas de subsistencia en muchos casos. Aunque, como he dicho antes, el ser grande o pequeño es relativo. Pero el problema del pequeño ahora mismo son los sobrecostes que soporta. Sobrecostes que tiene también el grande, pero el pequeño todavía más acentuado. Hablamos de costes laborales, impuestos, cotizaciones, alquileres, es decir, los costes no paran de crecer. La hiperregulación también hace daño. A esto hay que sumarle que hay una falta de relevo generacional evidente. Según los datos de la CEOE, un 33% de los comercios pequeños cierran por la falta de relevo generacional. Hablo de comercios rentables que no siguen porque el sucesor no quiere. Y luego falta mucha inversión en favor del pequeño comercio. Pero si el problema del pequeño comercio fuera las grandes superficies, entonces en Canarias no habría desaparecido ninguno, porque más restricciones que aquí no tenemos en ningún sitio. Yo siempre pongo el ejemplo de Madrid, allí tenemos libertad comercial desde 2012. Evidentemente, ha habido pequeño comercio que ha desaparecido, pero han habido otros que han crecido. Nosotros tenemos efecto multiplicador. Por cada empleo que creamos se generan 1,59 indirectos. Eso afecta al comercio local. Esto es un debate muy antiguo. Pero creo que con el mantra de proteger al pequeño comercio lo se ha hecho es beneficiar a otros que se han hecho muy grandes.

¿Hay margen en Canarias para que las grandes superficies sigan creciendo?

Sí creo que hay margen para crecer en Canarias. Es importante seguir avanzando para continuar generando empleo, pagando impuestos y cumpliendo con la normativa y seguir haciendo lo que quiere cualquier empresario: crecer. En Canarias tenemos margen porque hay muchas barreras. El último informe de la Comisión Europea del mes de mayo decía que España es uno de los países con más restricciones a la actividad en Europa. Y diría que Canarias es un sitio especialmente restrictivo en lo que respecta a la libertad comercial. Entonces, considero que tenemos margen para quitar barrera, burocracia y regulación y dejar que el empresario impulse su negocio y crezca. Creo que la distribución tiene margen de crecimiento y que, además, la distancia y la especificidad de Canarias son una oportunidad real. Creo que es el sitio ideal para invertir, para vivir y para quedarse.