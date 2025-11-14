Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mauritania rescata a unos 220 personas de un cayuco en el que había un muerto

Entre los rescatados, quince fueron transferidos a un centro médico

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Los guardacostas mauritanos rescataron a unos 220 migrantes de un cayuco en las costas de Nuadibú (norte) y en el que había un cadáver, informó a EFE una fuente de seguridad desde esta localidad mauritana.

Entre los migrantes rescatados en la noche del jueves, quince fueron transferidos a un centro médico, añadió la fuente. Los migrantes-de mayoría gambianos y senegaleses- estaban a bordo de un cayuco que había salido a principios de noviembre de las costas de Gambia con el objetivo de alcanzar las costas de las islas españolas de Canarias.

La fuente no precisó si la embarcación se había averiado o simplemente fue avistada por la patrulla de los guardacostas mauritanos, tampoco dio detalles sobre la causa del fallecimiento del migrante.

Los datos

Según los últimos datos de Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) publicados el pasado miércoles, los cruces irregulares a la Unión Europea desde la región de África occidental, la llamada "ruta canaria", descendieron un 59% en los primeros diez meses de 2025 en comparación con el mismo período de 2024, mientras que la ruta del Mediterráneo occidental, sobre todo desde Argelia, experimentó un aumento del 27 .

La mayoría de las personas detectadas en la ruta del oeste africano, la que afecta a las islas Canarias y donde hubo 14.107 intervenciones de Frontex, procedían de Mali, Senegal y Guinea.

TEMAS

