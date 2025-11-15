José García toma las riendas de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias

José García Leal (Santa Cruz de La Palma, 1974) es el nuevo director general de Aguas del Gobierno de Canarias en sustitución de Mónica Gómez, quien asumió en septiembre de 2023 la dirección de ese centro directivo.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Ejecutivo Autonómico, Manuel Miranda, destaca este sábado en un comunicado la trayectoria del nuevo director general, que "llega en un momento decisivo para el Archipiélago en esta materia, con una planificación hidrológica ya actualizada y proyectos estratégicos en todas las islas".

Asimismo, Miranda ha agradecido a la anterior directora "el importante trabajo que ha realizado en los dos años anteriores" y le ha deseado suerte en sus nuevas responsabilidades.

El nuevo director general de Aguas es licenciado en Derecho y cuenta con formación en materia financiera y de gestión de equipos humanos.

Tiene experiencia profesional de más de dos décadas en el sector de la banca, tanto en la península como en Canarias, y su último puesto relacionado con el sector público fue como subgerente de la sociedad de desarrollo de La Palma, SODEPAL